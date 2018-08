Sindicato de Policías de Cataluña: "En el atentado de Cornellá se ha actuado como otras policías de Europa"

David Miquel, portavoz del sindicato de policías de Cataluña ha salido al paso de las críticas sobre la actuación de los agentes que intervinieron este lunes para neutralizar el atentado terrorista en las dependencias de una comisaría de Cornellà (Barcelona), donde un hombre fue abatido tras abalanzarse contra una agente armado con un cuchillo coreando proclamas sobre Alá. "Por la tarde tuvimos una reunión con director General de la policía y el Director de los Mossos y nos transmitieron el apoyo absoluto total a la actuación de los agentes que intervinieron en el atentado por una actuación correctísima”.

Miquel ha respondido a quienes a través de las redes sociales se han quejado por no haber tratado de mediar con el terrorista para haber evitado su muerte. “Estamos hablando de terrorismo yihadista", ha dejado claro. "Se ha actuado como lo hacen otras policías de Europa, no vale diálogo con un caso de estos y la reacción tiene que ser inmediata. No se puede dejar a esa persona inhabilitada porque no sabemos si puede detonar un chaleco explosivo”.

Precisamente una de estas críticas venía de una persona que es formadora en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, según ha confirmado Miquel en 'Herrera en COPE'. “Decía que era terrible que la policía tirara a matar cuando hay alguien con un arma blanca. Hablamos de una persona que grita 'Alá es grande' y que se abalanza sobre un policía. A quienes dicen esto les invito a tener delante a un individuo a menos de tres metros con un machete de grandes dimensiones a ver cómo se enfrentan a él. Que esta persona forme a los futuros policías, me preocupa”.

Por otro lado, el portavoz del sindicato de policías de Cataluña además ha pedido que se incrementen las medidas de seguridad en las comisarías y ha lamentado el estado de algunas comisarías en cuyo diseño “prima el ahorro económico" y en las que queda patente "un deterioro por falta de mantenimiento".

En este sentido ha recordado que los Mossos han pedido el uso del 'taser', "una pistola de impulsos eléctricos, no letal y que inhabilita". "En el caso del atentado de este lunes, si el agente la hubiera podido tener a mano, esa persona estaría detenida y además podría ser interrogada para saber más de su proceso de radicalización -si lo hubiera- o sobre sus contactos”.

Recuerda la necesidad de un "compromiso" por parte de la Administración, lo que "implica un gasto y un mantenimiento por parte de los responsables políticos para destinar fondos con el fin de que estas medidas de autoprotección estén al día”.

Este mismo lunes, el sindicato Fepol, mayoritario en los Mossos d'Esquadra pedía a la consellería de Interior que se incrementen las medidas de seguridad en las comisarías y advertía de que la "falta de efectivos" en los Mossos d'Esquadra supone un "riesgo" para su seguridad y para la de los ciudadanos.

En la misma línea, el sindicato USPAC aseguraba que se debe "mejorar mucho" la seguridad en las comisarías y ha subrayado que los agentes de Cornellà han "neutralizado" hoy una "grave amenaza".