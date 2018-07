El secretario general de Escuelas Católicas, Jose María Alvira, ha afirmado que la enseñanza concertada "supone la posibilidad de que las familias elijan el tipo de educación que quieran". Alvira ha recalcado que cada centro tiene su proyecto educativo, y "eso es lo fundamental de la educación concertada", la cual remarca que es una educación "de calidad". También ha declarado que la propuesta de eliminar el derecho de la escuela concertada a ampliar el número de alumnos, en función de la demanda social, "tiene la clara intención de reducir la presencia de escuelas concertadas e imponer las públicas". Alvira ha recordado que cada familia puede elegir si quiere enseñanza pública o concertada, y, si es concertada, el proyecto educativo. Y ha querido acordarse de la intervención de la representante socialista, en le que declaraba que la demanda social había que tenerla en cuenta en otros aspectos, y ha lamentado que "no parece que en este haya que tenerla en cuenta".

Otras de las medidas del gobierno es hacer que la religión sea no computable. Sobre esta decisión, Alvira ha afirmado que es "fundamental que cuente como una más", en su opinión, "debe ser evaluable para que sea seria". Aunque ha reconocido que quizás no es fundamental que cuente para la obtención de becas. Para Alvira, para defender la presencia de la religión en las escuelas hay que tener en cuenta el "valor académico que tiene". También ha querido dejar claro que la asignatura de religión "no trata de convertir o de hacer catequesis", sino que intenta "ahondar en las preguntas fundamentales de las personas y las respuestas de las religiones". Ha remarcado la importancia de la religión para conocer la cultura propia, ya que, en su opinión, "sin conocimiento de la religión es muy dificil conocer la realidad social y cultural en la que estamos viviendo".

Alvira ha querido recordar que existe la opción de centrar la asignatura en cualquier otra religión, ya que "son las familias las que pueden elegir el tipo de educación que quieren", y, si eligen la educación confesional, "pueden elegir el tipo que quieran". En el caso de la religión musulmana, ha advertido que cuando se estudia esta religión hay que hacerlo "respetando los derechos humanos y la constitución". También ha querido dejar claro que, para "hacer ver la importancia del hecho religioso y todo lo que ha aportado a nuestra cultura", hay que estudiar a fondo una religión, "la que los padres quieran", y no se puede hacer un "destilado común" de la historia de las religiones, ya que "no se profundiza".

Para terminar, ha querido dejar claro que ellos no se oponen a la escuela pública, sino que quieren una "educación pública que sea buena para el país". Ya que "es imposible que la educación concertada sea única".