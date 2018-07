Santamaría reprocha a Casado que busque hueco "jugando a dividir entre señoras"

Soraya Sáenz de Santamaría, candidata a liderar el PP tras el Congreso Extraordinario del 20 y 21 de julio, confía en que quien haya votado a Cospedal en la primera vuelta de las primarias no tiene por qué apoyar a Casado en la votación final. En una entrevista este martes en 'Herrera en COPE', la exvicepresidenta del Gobierno ha recordado que ella ganó en la mitad de las circunscripciones (30) mientras que su rival lo hizo en sólo 14. "Casado confunde las sumas. Ahora estamos con los compromisarios y quien haya votado a Dolores no tiene por qué coincidir con el plantemiento de Casado, que es otro perfil bastante diferente. Eso de dividir a señoras para ver si yo encuentro hueco no me gusta", ha dicho. Además, en otro dardo muy probablemente dirigido a Margallo, ha dicho: "Las señoras en este debate hemos dado un comportamiento ejemplar, bastante más que algunos señores".

Santamaría cree que sería positivo para ella debatir con Casado, pero cree que eso debe plantearse a nivel interno y no en los medios. "He debatido con Rubalcaba, Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pedro Sánchez... Pero también creo que la confrontación entre compañeros en el PP sólo ayuda al PSOE", ha defendido. La candidata quiere hablar con su rival con actitud "generosa y altura de miras" en busca de la integración. "A mí me ha respaldado la militancia. Y yo creo, si no he entendido mal, que los afiliados quieren y merecen una lista de unidad. Y voy a trabajar con ello. Cada uno tiene sus expectativas políticas que son legítimas, pero yo quiero un partido fuerte que consiga vencer a Pedro Sánchez".

La exvicepresidenta cree que España necesita que una mujer sea la próxima presidenta del Gobierno. "La igualdad de oportunidades hay que practicarla hasta el final. Me siento orgullosa de que el PP sea el primer partido cerca de tener una mujer candidata a la presidencia del Gobierno. Daríamos un paso importante en las políticas de igualdad. El 63% de los afiliados han votado a una mujer en nuestras primarias", ha explicado. Además, considera que su candidatura" es muy transversal" y está decidida a abrir el partido "a los debates que la sociedad demanda".

Sobre Cataluña, Santamaría se ha mostrado muy critica con la reunión que ayer mantuvieron Sánchez y Torra. "Lo primero que tendría que haber hecho el presidente es hablar con los constitucionalistas antes de invitar a Torra a paseos por la Moncloa. El apaciguamiento con esta gente no existe. En Cataluña se practica el apartheid. Sánchez tiene que defender a los catalanes que se sienten españoles", ha asegurado. La exvicepresidenta se ha vanagloriado de que su único problema judicial haya venido por una querella de Torra al negarse a publicar el nombramiento de los consjeros huidos y rechaza cualquier comparación de sus acciones en Cataluña con Sánchez. "Yo con quien mas dialogué en Cataluña fue con los catalanes. Con las empresas, con Sociedad Civil y los partidos políticos que se veían amenazados o acosados. No cedimos ni una sola competencia a Puigdemont ni retiramos ningún recurso. Una cosa es el diálogo con la sociedad catalana y otras son las cesiones a los partidos independentistas. Yo jamás voy a ir en contra de la Ley y voy a defender la unidad de España", ha dicho con rotundidad. También ha avisado de que el "comodín" de la corrupción contra el PP se ha acabado tras ver a alcaldes de Ciudadanos imputados o un presidente de Diputación socialista investigado que sigue como alcalde.