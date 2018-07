Santamaría: "Algunos que fueron candidatos no hicieron una campaña muy positiva sobre Casado"

Soraya Sáenz de Santamaría confía en que tiene el apoyo mayoritario de los compromisarios para obtener la presidencia del PP en el Congreso Extraordinario que el partido celebra desde hoy en Madrid. En una entrevista en 'Herrera en COPE', la exvicepresidenta ha asegurado que cuenta con más del 60% de los apoyos y recuerda que los afiliados se decantaron por ella en la consulta a las bases. "Yo soy la candidata de las afiliados y los compromisarios también tienen eso mucho en cuenta. Yo me siento muy reforzada y me da mucha energía saber que los militantes del PP han visto en mí a una de ellos que puede ser su presidenta", ha explicado. Santamaría cree que el partido tiene una oportunidad y una responsabilidad: ganar las elecciones a Sánchez. "Y soy la persona indicada para ello. Los afiliados me han votado. Quiero un partido ampliado, revitalizado... El mejor PP", ha explicado.

Sobre la comida que Casado, su rival, celebró ayer con varios exministros, Santamaría asegura que algunos no hablaron bien sobre el candidato cuando peleaban por ganarse el voto de los afiliados. "Yo respeto la decisión de todos mis compañeros. Pero algunos de ellos se presentaron como líderes de otras candidaturas y no hicieron entonces una campaña muy positiva sobre Pablo Casado".

Sobre si en su discurso de esta tarde Rajoy pueda lanzar algún guiño hacia su candidatura, Santamaría ha recordado que el expresidente del Gobierno ha mantenido siempre un papel neutral y lo hará hasta el final. "Rajoy nos ha dado una lección de saber estar en política y de hacer las cosas bien hasta el final. Y es lo mismo que va a hacer hoy. Lógicamente, él va a reivindicar lo que ha hecho, y yo estoy muy orgullosa de haber trabajado con él todo este tiempo. Los partidos se forman a lo largo de los años. Jubilar a la gente por jubilar no me parece correcto".

Por último, y en oposición al planteamiento de Casado, Santamaría asegura que el partido debe ocupar el centro-derecha político y buscar que la mayoría de los españoles se sientan representados por su opción. "Aznar y Rajoy ganaron las elecciones cuando se colocaron en el centro-derecha. Tenemos que conseguir que nuestro partido sea más amplio porque desde ahí se ganan las elecciones. Ese es el punto que tenemos que encontrar. Un abanico encerrado, escorado a un lado, ni da aire ni logra llegar a muchos sitios. Si lo abrimos y muchos españoles se sienten representados, podemos ganar. Ese es el partido que quiero hacer. Los problemas del siglo XXI no se solucionan con recetas de los 90. Los españoles necesitan un PP fuerte para recuperar el Gobierno, que es de donde nos echaron una suma de partidos perdedores", ha concluido.