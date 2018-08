Rosa Díez: "¿Se imaginan que sueltan a los de los atentados yihadistas para favorecer la conviviencia?"

Rosa Díez, la exdiputada y víctima de un intento de atentado del comando Vizcaya de la banda terrorista ETA, ha participado en 'Herrera en COPE' para comentar la decisión del Gobierno de acercar a los presos etarras al País Vasco, bajo el pretexto de promover la convivencia.

Sobre el traslado de los presos etarras a las cárceles vascas, ha asegurado que "si fueran casos puntuales diríamos que es voluntad del gobierno". Pero, para Díez, las declaraciones del delegado del Gobierno en el País Vasco dejaron claro que "no eran decisiones puntuales e iba a haber más casos". Díez no se cree que sea posible la convivencia "entre víctimas y verdugos", y ha hecho incapié en que no han colaborado con la justicia y que, por ello, hay más de 300 casos aún sin juzgar de crímenes de ETA. Además ha valorado que esta medida le parecece "una inmoralidad y de una falta de ética y de valores llamativa".

La exdiputada ha recordado que "lo están haciendo dentro de un plan". Y ha asegurado que la convivencia que existe es "entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los objetivos de los etarras que han permitido que viva en la Moncloa". Sobre la salida de Santi Potros de prisión ha comentado que ha salido "porque no quedaba más remedio". Pero ha señalado que permitir, o no, que le hagan homenajes es competencia del Gobierno, y "ahí se ve la calaña moral que está teniendo Sánchez", que, recuerda, "llegó a la Moncloa porque proetarras, golpistas y populistas bolivarianos le votaron".

En cuanto a las declaraciones de Loza, ha asegurado que no se le ocurre decir eso "si Marlaska no se lo dice antes". La exdiputada ha afirmado que "lleva muchos años en esto y es un hombre prudente en sus opiniones públicas". Díez ha asegurado que si se hace para favorecer la convivencia "es un insulto para las víctimas", por tener que convivir con terroristas que "no se han arrepentido y hacen gala de lo que han hecho". Según Díez, "en ningún país del mundo se les ocurriría hacer estas declaraciones sin que pasara nada", y ha añadido, "¿se imaginan que sueltan a los de los atentados yihadistas para favorecer la conviviencia?".