La rectificación del Gobierno con la defensa de Llarena, en el Resumen de Prensa de este lunes

Lo primero que llama la atención en la prensa de este lunes es la rectificación a medias del Gobierno con la defensa del juez Pablo Llarena.

ABC le dedica la portada y nos da una primera clave: Hace un mes el gobierno tuvo sobre la mesa un papel de la abogacía del Estado. Ya le advertía que debía contratar en Bruselas y de forma urgente la defensa del magistrado. Y es lo que va a hacer, como titula este diario la rebelión de jueces y fiscales obliga al presidente a corregir a su ministra de Justicia, Dolores Delgado, que no veía claro esa necesidad. Es lo que va hacer, remacha el Periódico de Cataluña, un bufete que trabaja en la capital comunitaria es el elegido.

El también magistrado Enrique López en La Razón escribe un artículo que parte del convencimiento profesional de que nunca esa demanda civil de Puigdemont contra el juez Llarena debió de ser admitida. Pero pasó y ahora, escribe Enrique López “la cuestión es poder explicar el motivo por el que un Estado, a través de su gobierno, no va a defender ante los tribunales extranjeros a un juez que dice algo tan indiscutible como que en España no hay presos políticos... ¿O es que acaso se duda de ello?”, se pregunta López, porque decir que en España no hay presos políticos no es una opinión personal de un juez.

El País también subraya ya desde la portada que son los jueces y los fiscales los que han forzado a La Moncloa a salir en defensa del juez Llarena. Pero en el editorial, el País echa en falta que ni los partidos ni las asociaciones de jueces se han querido dar cuenta de que el principal problema que plantea esa demanda presentada en Bélgica, no es de naturaleza jurídica, sino política. Hay que desenmascarar, sostiene ese editorial, la argucia política de Puigdemont. Le da igual que la justicia belga acepte o no su demanda: de lo que se trata es de mantener bajo sospecha y durante el mayor tiempo posible el sistema español, especialmente hasta que se celebre el juicio contra los líderes independentistas a finales de este año.

Destacan tres noticias de tres periódicos de este lunes que nos muestran bien a las claras en que está esta gente. Una en ABC, cuentan que los presos del uno de octubre, quieren hacer del juicio un espectáculo televisivo. Todavía no tiene fecha ese juicio, será seguramente antes de final de año, pero los abogados ya han pedido acceso de las televisiones para que lo puedan dar en directo. El Mundo dice que los Mossos evitan unirse al centro antiterrorista español, en el que colaboran todas las policías y lo contras con la Ertzaintza que se integraron sin problemas. La policía catalana no quiere compartir su información. Y a todo esto, la Razón da detalles de la campaña que preparan los llamados Comités de Defensa de la República entre la Diada del 11 de septiembre y el primer aniversario del referéndum del 1 de octubre. Tomas de ayuntamientos, entre otras cosas y hasta han hecho una adaptación de los miserables para un himno patriótico donde no se excluye la violencia. 'Lucharás a mi lado, si unimos nuestras fuerzas el enemigo no pasará'.... eso dice un fragmento de ese himno.

Y a todo esto, Sánchez hace desde hoy “las América”. Chile, Bolivia, Costa Rica y Colombia destaca El País que el presidente Sánchez quiere devolver a España a un escenario internacional del que había desaparecido. ABC subraya que en su estancia en Bogotá, Sánchez va a ofrecer a Colombia la ayuda de España para negociar con el Ejército de Liberación Nacional. Y destaca sobre esto un artículo, documentado como todos los suyos, pero al mismo tiempo divertido del embajador de este programa, Chencho Arias. Desde su experiencia diplomática, Arias le recomienda al presidente que no caiga en la tentación de ofrecerse como mediador en la caldera de problemas iberoamericanos, consejo que por lo que vemos no va a hacer caso. Titula Chencho su artículo: “Nuestra señora de la mediación”. Le dice Chencho que no siga el ejemplo de Zapatero que le encanta hacer de hombre bueno en Venezuela, con escaso éxito. Es una buena idea sostiene Arias este viaje, hay muchos intereses empresariales de España en esos países.

Y recuerda divertido su etapa como director de la Oficina de Información Diplomática. Escribe Chencho: “tuve que calmar a más de un periodista al que una noche, desvelado y sin tema para su columna de día siguiente, se le aparecía Nuestra Señora de la Mediación y le susurraba que España debía mediar en el conflicto Tamil o en un litigio entre dos países de África Negra. En esa tentación, ya veremos puede caer el presidente Pedro Sánchez.

Dos cosas más. Destacan los periódicos el perdón claro y rotundo del Papa Francisco por los abusos sexuales en su viaje a Irlanda. Y es que, como destaca La Razón el Papa no ha dejado de pedir perdón, desde que puso un pie en Dublín en ese encuentro de las familias que concluyó este domingo. Viaje a la zona cero de los abusos titula algún diario hoy y viaje escribe Antonio Pelayo para subrayar el valor irrenunciable de la familia como aglutinante de la sociedad. A pesar de todo, La Vanguardia dice que las peticiones de perdón del Papa no han logrado atenuar las críticas de las víctimas y los periódicos se hacen eco de la denuncia que hace el ex nuncio del vaticano en Washinton. El cardenal arzobispo Carlos MaríaViganò acusa al Papa de encubrir un caso concreto en Estados Unidos.

Y para terminar, los periódicos destacan un personaje que ha muerto, un político respetado por todos en Estados Unidos que es el senador John McCain que disputó y perdió la carrera presidencial contra Obama, figura muy respetada y definida como un héroe de guerra esta mañana en los periódicos.

La Vanguardia lo define como faro moral de la política de Estados Unidos. La Razón titula: ¡Estados Unidos despide a su último héroe de guerra¡. El País destaca que en el último tiempo ha sido el gran azote de Trump en su propio partido y que dejó claro que no quería que el presidente fuera a su funeral que se celebrará el sábado. Hay fotografías en la prensa de John McCain cuando fue capturado al ser derribado su avión en la guerra de Vietnam. El vietcong lo torturó y lo retuvo durante cinco años. Respeto nacional a su figura dicen los periódicos.