Los policías de Madrid: "El ayuntamiento se ha puesto del lado de los manteros"

El pregón de las fiestas del barrio de Lavapiés de este año se vio envuelto en la polémica después de que el ayuntamiento de Madrid permitiera que un miembro de un sindicato de manteros diera inicio a las fiestas con un discurso de odio contra la Policía. Serigne Mbaye, también portavoz de Asociación de Sin Papeles de Madrid, dijo ante el micrófono que protestaba "en nombre de cualquier persona discriminada por el racismo institucional maquillado en este sistema de segregación". Al lado de la actriz Rossy de Palma, también pregonera, Serigne recordó que "sufrimos como cualquier compañero mantero o latero perseguido por la policía por buscar su vida".

Esta nueva provocación del ayuntamiento no ha gustado nada a la Policía Municipal, que lleva meses en negociaciones con el ayuntamiento para la mejora de sus condiciones. Negociaciones que, por el momento, no han dado su fruto. Alberto Cid, portavoz del Colectivo Profesional de la Policía Municipal, ha denunciado este lunes en 'Herrera en COPE' que el consistorio liderado por Carmena se ha puesto del lado de los manteros y en contra de los Policías. "El ayuntamiento de Madrid tiene su preferencia, que no son los policías, y sí el sindicato de manteros. Ya se la dieron con el caso del inmigrante fallecido en Lavapiés. Ahora, en el pregón han dado el apoyo a que digan que los manteros sufren un racismo institucional".

Alberto recuerda que los manteros delinquen y que ellos están en la obligación de perseguirlos. Sin embargo, señala que ahora el ayuntamiento les obliga prácticamente a no hacer nada contra ellos. "Ahora han sacado una instrucción donde dicen que para evitar que arrollen a viandantes, que no los persigamos. Es decir, si hay riesgo para la gente, pues piden que no intervengamos. Que no hagamos nada. Los manteros son un problema, pero están haciendo un claro efecto llamada".

El portavoz del sindicato policial cree que el consistorio tiene una enquina contra ellos y da la solución al problema. "Hay que ir a los pisos de las mafias, detener a quien les da el material e informar a los turistas y a los madrileños que venden productos falsificados y que están alimentando a los mafias, donde el mantero es el único eslabón. Esto se hacía antes, pero ahora no".

Además, Alberto Cid ha vuelto a denunciar la pésima situación laboral en la que se encuentran los policías de Madrid. "No respetan nuestros derechos laborales. Nos tienen para suspender los descansos semanales. Esta semana, los alumnos que están en prácticas, que aún no son ni policias, ya han doblado turno". Además, ha considerado que ni se les permite hacer críticas. "Para ellos, insultar a la Policía es libertad de expresión. Pero si nosotros criticamos algo, nos abren expediente", ha concluido.