El policía que salvó a un inmigrante de morir ahogado: "Cuando vi lo que pasaba, no me lo pensé dos veces"

Un agente de la Policía Nacional rescató ayer a un migrante que saltó al mar frente al CATE de San Roque. Los hechos ocurrieron cuando estaba desembarcando el buque de salvamento “Luz de Mar” que traía a bordo 70 personas rescatadas en alta mar. Iniciado el desembarco, los policías observaron como cuatro de ellos saltaron al mar para intentar acceder a la costa a nado, dirigiéndose hacia un espigón situado enfrente del punto de atraque. Uno de ellos no pudo llegar hasta él y comenzó a pedir auxilio.

José Antonio González Madrid, subinspector de Policía, es el héroe de esta historia. 24 horas después del suceso, ha relatado en 'Herrera en COPE' cómo se produjo el rescate de este inmigrante. "Había una embarcación de pesca muy cerca y me subí para dirigirme hacia los inmigrantes que habían saltado del barco. Pero uno dejó de nadar, comenzó a hundirse y a pedir auxilio. Así que me lancé el agua a socorrerlo. Cuando llegué a él, estaba muy rígido y fatigado. Fue muy difícil subirlo a una embarcación, porque además de que pesaba mucho quienes llevaban la barca eran dos pescadores, no profesionales de esto", ha contado.

El subinspector ha contado que cuando rescató al inmigrante, éste "vomitaba agua, respiraba mal y presentaba síntomas de ahogamiento". "Pero los servicios de Cruz Roja estaban tan cerca que la atención fue inmediata", ha explicado.

José Antonio ha admitido que no se lo pensó dos veces cuando decidió ir a socorrer al inmigrante. "No piensas en ese momento. Ves la situación y te metes en el agua. Nadé unos cien metros, con pantalón vaquero y las medusas", ha concluido.