Pepe Ruiz: “Quiero recordar a Marisa Porcel en sus momentos brillantes cuando nos reíamos y me insultaba”

La actriz Marisa Porcel, la querida Pepa en la serie televisiva "Escenas de Matrimonio", fallecía este miércoles a los 74 años.

En 'Herrera en COPE' el que fuera su compañero de reparto y marido en la ficción, el actor Pepe Ruiz, ha mostrado en antena su dolor por la pérdida. “Nos conocimos hace casi 50 años y nos hemos ido tratando durante mucho tiempo. La culminación fue con 'Escenas de Matrimonio' y los programas de José Luis Moreno los sábados”

Marisa Porcel interpretaba en la serie humorística a Pepa, una esposa peculiar que reflejaba el matrimonio tradicional español, junto al actor Pepe Ruiz, que hacía el papel de marido. Aquella serie que emitió Telecinco entre 2007 y 2009 lanzó a la fama a la actriz, que a lo largo de su vida artística trabajó en la revista, el teatro y en el cine. “Éramos una pareja de hecho, hay mucha gente que hablaba de ella como mi mujer, no lo era así pero como si lo fuera”.

Pepe Ruiz recuerda que vio a Marisa Porcel hace apenas mes y medio. “Estuve en su casa y ya estaba bastante chunga. Al mes la hospitalizaron. Su hija Paloma me dijo que si quería ir a verla, yo no quise porque la última vez me miraba con ojos extraños y quiero recordarla como en los momento brillantes, cuando nos reíamos y me insultaba", ha bromeado Ruiz.

El actor recuerda que entre ambos existía una química especial “con una mirada sabíamos donde teníamos que frenar o que subir el tono, algo muy importante delante de las cámaras o sobre un escenario”.