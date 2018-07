Pastora Soler: "Corté por lo sano porque la parte artística se estaba comiendo a la personal. Pili no existía"

Fue en 1986 cuando Pili Sánchez grabó su primer disco. Entonces tenía 10 años y una imparable carrera musical por delante. Tiempo después un productor citaría a sus padres a un despacho y le cambiaría el nombre que figura en su DNI por el de Pastora Soler.

La artista de Coria del Río ha sido entrevistada este miércoles en 'Herrera en COPE' tras “una vida en esto”. Haciendo repaso por su carrera, ha recordado uno de sus mayores éxitos, “Corazón congelado”, que le abrió las puertas del nuevo milenio. “En aquella época fue súper ilusionante todo”, ha recordado.

Tras ponerle voz a la Vuelta Ciclista, tuvo una crisis profesional porque no quería cantar solo ese tipo de canciones, aunque le sirvieron para hacerse camino.

Pastora Soler continuó con su música y en 2012 le llegó otro gran éxito, “Quédate conmigo”, con el que representó a España en el festival de Eurovisión logrando una digna posición. “Me sigue emocionando. Es un tema muy especial”, ha dicho la artista. Por eso, no se cansa de interpretarlo pese a haberlo cantado "tantas veces".

La carrera de Pastora tuvo un parón en 2014, cuando se retiró de los escenarios por culpa del miedo escénico. “Lo que me pasó fue un cúmulo de muchas cosas. Siempre he tenido muy en cuenta el equilibro personal y artístico. Ahí me desequilibré un poquito. La parte artística se estaba comiendo completamente a la parte personal. Pili no existía para nada y corté por lo sano”, ha justificado.

Precisamente, gracias a ese parón Pastora Soler vuelve a pisar los escenarios y a deleitar a sus seguidores con su arrojo. Como han llegado a decir, “si Whitney Houston hubiera nacido en Coria del Río, sería blanca y se llamaría Pastora Soler”.