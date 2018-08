El padre del joven asesinado hace 23 años: "Las víctimas están olvidadas"

Juan Holgado era un joven jerezano de 26 años que fue asesinado en 1995 mientras trabajaba en una gasolinera. La Audiencia Provincial de Cádiz ha archivado la causa al no encontrar pruebas consistentes que apunten al autor del asesinato de su hijo, pero él insiste en llevarlo al Constitucional. Su padre, Francisco Holgado, lleva luchando desde que se abrió la causa, la cual se ha reabierto cinco veces, lo que le ha hecho ganarse el apodo de "Padre Coraje". Hoy ha entrado en 'Herrera en COPE' para comentar esta última archivación de la causa.

Holgado ha asegurado que se quedó "de piedra" cuando conoció esta noticia, y que "no tiene sentido que se archive algo que no ha preescrito". Según él, "se ha hecho una investigación muy mala" desde el inicio de la investigación, y se produjeron varios errores. Entre los fallos que apunta el "Padre Coraje" está el haber dejado abierta la gasolinera, que permitió que se limpiase la gasolinera y que entrase "todo el mundo". También ha apuntado que una de las huellas que recogió la policía del lugar de los hechos no se pudo identificar en el momento, y fue la Guardia Civil quien lo consiguió años después.

El caso parecía que iba a resolverse cuando una de las lineas de investigación apuntaban a un delincuente común de la zona y que se conocía perfectamente la gasolinera, ya que vivía al lado. Pero cuando la policía fue a su casa se enteraron que llevaba nueve años muerto. Holgado no entiendo "cómo a la policía no se le ocurrió investigarle" cuando se produjo el asesinato. Holgado ha estado, incluso, investigando por su cuenta y se ha infiltrado con los asesinos de su hijo "para que se hiciese justicia".

El "Padre Coraje" ha insitido en que va a seguir luchando y pide que se trabaje un poco por las víctimas, "porque están olvidadas". Y ha comentado que "no se ha hecho justicia, ni en este caso ni en muchos más".