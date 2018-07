La ONG 'Yes we help' estafa a cientos de jóvenes españoles en Ghana

Un centenar de jóvenes presuntamente han sido estafados por la organización 'Yes We Help' durante sus vacaciones solidarias en Ghana, promocionadas a través de Instagram por “influencers”. Según han dicho, no les proporcionaban comida los fines de semana, se llegaron a quedar hasta sin agua y no tenían proyectos humanitarios a los que dedicarse. Para conocer la situación, desde el Ministerio del Interior han relatado a 'Herrera en COPE' que les recomendaron no realizar desplazamientos nocturnos a pie y coger taxis de confianza, si bien los jóvenes no atendieron a los avisos, exponiéndose a un gran riesgo.

Pese a la mala experiencia que han vivido los afectados, en 'Herrera en COPE' diferentes voluntarios han relatado sus vivencias. Como ha narrado Arístides, antes de cumplir los 18 años ya quería dedicarse al voluntariado. “Animo a todo el mundo a que lo haga porque cuando uno vuelve, los problemas de aquí se desmenuzan y se van”.

Como él, Carmen Llamas, que está en Ghana aunque con una organización distinta a “Yes We Help”. Según ha dicho, el viaje la ha “emocionado muchísimo”, por lo que no quiere volver. Aunque tiene dos amigas en esa asociación, no está muy al corriente de lo sucedido porque ya se encontraba en el país africano cuando se produjeron los hechos. “Yo soy católica y creo que Dios me manda hacer estas cosas”, ha justificado sobre su voluntariado.

Al igual que ellos dos, Belén, que está a punto de iniciar su primer voluntariado internacional en Ciudad del Cabo. “Es una cosa que desde pequeña sueño con hacer, poder aportar un granito de arena y hacer un cambio real”, ha justificado para emprender estas vacaciones solidarias.