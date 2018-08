Eva, la supermadre que lucha de forma incansable para curar a su hijo

En el mundo existen madres y padres admirables que pelean y luchan por sus hijos. Con su obstinación e incansable objetivo de superación ayudan, además, a que la sociedad evolucione y se humanice. Es el caso de Eva Jiménez, cuyo hijo Nacho nació con una enfermedad rara y genética conocida como enfermedad de Dent: una dolencia renal que dificulta el buen funcionamiento de los riñones. Se calcula que sólo 400 personas padecen esta enfermedad en todo el mundo, unas cuarenta de ellas en España.

Eva sabía desde el embarazo que Nacho iba a venir al mundo con "problemas gravísimos". Ahora, tiene ocho años y se le han llenado de piedras los riñones. Pese a todo, el niño está asintomático: corre, juega... y tiene muchas ganas de vivir. "Y yo me siento muy feliz de verlo a él así", ha asegurado la madre este jueves en 'Herrera en COPE'.

Con el objetivo de curar a su hijo, Eva decidió fundar una asociación para conseguir que se investigue sobre esta enfermedad rara: "Cuando la vida de tu hijo ves que se va, no hay mayor desesperación en la vida. Yo no estudié medicina o bioquímica, pero quería ayudar a mi hijo. En el hospital Vall d'Hebron me dijeron: 'si tú montas una asociación y traes dinero, nosotros nos comprometemos a investigar'. Me advirtieron de que iba a ser difícil, puesto que muy pocas personas tienen esta enfermedad en el mundo y no iba a ser rentable ni para los laboratorios ni para el Estado. Pero yo no me di por vencida y comencé a luchar por mi hijo".

Así fue como nació Asdent, que hoy cuenta con 700 socios y se ha convertido en un punto de referencia para las familias de enfermos de Dent de otras partes del mundo que buscan desesperadas información por internet. Eva ha conseguido gracias a su pelea obstinada progresos extraordinarios, dedicándose en cuerpo y alma a ello. "Duro a duro, hemos podido abrir este proyecto de investigación. La primera fase costó unos 400.000 euros y pudimos pagarlo íntegro. La gente sabe que esto le ha tocado a mi hijo, pero le puede pasar a cualquiera".

Sus esperanzas pasan ahora por una supercomputadora, la segunda más grande Europa, que le permitirá saber si alguno de todos los medicamentos que existen en el mundo puede ayudar a curar a su hijo. "Colocan el gen mutado de Nacho y prueban todos los medicamentos para ver si alguno funciona. Y si no funciona, también sabremos que los que existen en el mercado no nos sirve y tenemos que ir a por uno nuevo".

Este nuevo proyecto cuesta unos 70.000 euros, por lo que Eva ha decidido contactar con diez empresas para que financien la causa. El camino hacia la curación de Nacho es duro y largo, pero Eva se agarra a sus incansable lucha para no decaer: "Llega a lo imposible y abraza lo extraordinario"