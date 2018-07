Nacho Sierra sobre los perros que causaron la muerte del vecino de Arniella: "Fue un acto de irresponsabilidad del propietario"

Una visita a un vecino acabó este martes con la vida de un hombre de 87 años en la aldea asturiana de Arniella. El anciano sufrió graves lesiones por las mordeduras de seis perros cuando se disponía a entrar en la finca de un vecino al que le unía una buena amistad. Para conocer por qué los perros obraron de este modo, ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' el adiestrador Nacho Sierra, que ha dicho que el suceso se debe a “un acto de irresponsabilidad” del propietario de los animales porque “no puedes tener las puertas de tu casa abiertas para que pueda entrar cualquiera si los perros son peligrosos”.

En este sentido, Sierra ha dicho que una cosa es ser amigo del vecino y otra de los perros. “Puedo intuir que el hombre entró en la finca, se asustó y hubo algún perro que inició algún conato de agresión o ladrido. Esto produjo el hermanamiento de la manada”, ha señalado, porque “en grupos se desarrolla el instinto de la depredación”.

Según ha explicado, “la raza no importa porque el carácter de un animal no depende de su raza sino del tipo de perro. Hay perros peligrosos y otros que no, incluso de la misma raza”, ha señalado.

Preguntado por qué va a pasar con los animales, Sierra ha concluido que “seguramente el Seprona se haga cargo de ellos.