¿Cuándo convertimos el azúcar de la fruta en pernicioso para la salud?

Todas estas preguntas tienen respuestas, respuestas científicas y nos las ha dado la divulgadoa científica y química, Deborah García Bello en su libro, "¡Qué se le van las vitaminas! Mitos y secretos que solo la ciencia puede resolver".

Porque alrededor de muchas costumbres que hemos ido heredando social y familiarmente hay muchos mitos y leyendas que se caen cuando la Ciencia entra en juego. ¿Cuántas veces hemos oído a nuestras madres, y a ellas se lo decían nuestras abuelas, que había que tomarse el zumo recién exprimido porque si no se le iban a ir las vitaminas?

Exagerando lo habremos oído miles de veces, pero es una frase típica de madre, sin embargo, nos aclara Deborah García que es todo lo contrario porque "al exprimir la fruta eliminamos la mayor parte de la fibra que se queda en la licuadora o en el exprimidor y sin embargo, el zumo contiene una cantidad enorme de azúcar porque hemos convertido la fruta en azúcar libre que además lo metabolizamos muy rápido y entra en nuestras células y nos da lo que luego en medicina se llama "el azúcar en sangre". Así la fruta no nos sacia y nos da problemas a la hora de controlar la diabetes porque el azúcar bueno de la fruta lo convertimos en pernicioso si lo hacemos zumo".

¿Estamos obsesionados con las vitaminas? "El exceso nunca es bueno, porque si saturamos a nuestro organismo con las vitaminas, en parte lo acumulamos y en parte nuestro cuerpo, que es sabio, lo desecha. Para las personas que no tenemos deficiencias de vitamina C el exceso puede ser contraproducente" advierte la divulgadora científica que señala que también es falso mito que la fruta que más cantidad de vitamina C nos aporta es la naranja porque "el pimiento, las fresas, el mango, o el kiwi son los productos con más vitamina C" y no recuerda que "la vitamina C la destruimos a alta temperatura cuando asamos los pimientos o los tomates, la vitamina C la perdemos".

¿Es malo el uso de plásticos en la comida? Otro mito que Deborah García Bello nos echa por tierra, "el plástico tóxico no es para el ser humano, el de los tupper, tenemos que fijarnos si aparece el pictograma de unos cubiertos que nos indica que lo podemos usar para comidas y si aparece el pictograma del microondas significa que no va a producirnos ninguna sustancia tóxica" si lo calentamos en este electrodoméstico que tanta usamos en nuestra sociedad del siglo XXI.

Ya que mencionamos al microondas, ¿son malas las ondas que emite este electrodoméstico presente en todas las casas, y el wifi, la radio...? " Si ordenamos por orden de energía de mayor a menor sabemos cuáles son negativas para nosotros. Los ultravioletas tienen tanta energía que nos puede producir hasta cáncer, pero si vamos bajando, el infrarrojo no nos causa ningún daño más allá de calor y por debajo del infrarrojo está el wifi, las ondas de la radio, que no nos hacen ni cosquillas, el microondas tiene muy poca energía no nos produce daño. El microondas sin embargo nos da cosa porque como calienta rápido creemos que nos hace mal. Todo lo que se agita y se roza se calienta" y nada más señala la divulgadora científica y escritora que niega que con "el chocolate salgan granos" sin embargo sí advierte de lo perjudicial del vino, "el vino es malo para la salud. Una copa de vino la tomamos por placer, no por salud, no nos engañemos a nosotros mismos".

Sobre los mitos de las cremas, si son tóxicas, producen cáncer, Deborah García Bello asegura que "no hay a la venta cremas tóxicas o cancerígenas. Hay que pensar, ¿si algo produce cáncer, las autoridades sanitarias permitirían que se vendiera? Claro pueden fallar, pero son casos excepcionales. Nunca se va a utilizar un compuesto que sea tóxico. En cosmética se utilizan cuatro parabenos y nunca han dado problemas, pero se publicó una familia que era problemática y ya se dijo de todos y se puso en tela de juicio algunas cremas".