Maroto: "El PP vuelve con mucha fuerza"

Javier Maroto, vicesecretario nacional de politica social y sectorial del Partido Popular, ha participado en 'Herrera en COPE' para comentar qué supone que Pablo Casado sea el nuevo presidente del PP, tanto a nivel nacional como para el partido. Así como la situación actual del gobierno desde la llegada a la presidencia de Pedro Sánchez.

Sobre el gobierno de Sánchez, que parece que ha abierto las puertas a unas elecciones anticipadas, Maroto ha comentado que "va a estirar la goma todo lo que pueda". En cuanto a la gestión que está realizando, el vicesecretario ha afirmado que "el balance es muy pobre". Además, ha querido recordar que su primera medida fue "levantar el veto a los recursos económicos para que los independentistas pudiesen gastar en propaganda y abrir embajadas". También ha hecho incapié en el acercamiento de presos vascos "para que tengan beneficios sin haberse arrepentido", en el acercamiento de políticos presos catalanes "para que estén en un hotel", y el episodio de Televisión Española para poner un programa "parecido a 'La Tuerka' para que Pablo Iglesias estuviese muy cómodo en Televisión Española".

En cuanto a la reunión que se va a dar hoy entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría, Maroto ha reconocido que Casado "tiene las ideas muy claras", y ha afirmado que son "recuperar las banderas esenciales del partido como la unidad de España, la bajada de impuestos y devolver la ilusión al PP". Ha afirmado que para recuperar los once millones de votantes tienen que estar unidos, y "el tercio de votantes de Soraya es significativo", ya que, como ha reconocido Maroto "no sobra nadie". El vicesecretario también ha avisado que el PP "vuelve con mucha fuerza", y ha reconocido que está "encantado de pertenecer a un partido que cuenta con el respaldo de personas de diferente ámbito", pero ha comentado que lo importante es que estén unidos y vayan todos al mismo destino "remando en el mismo barco".

Maroto también ha querido incidir en el deseo de que vuelvan todos los que abandonaron el PP. El vicesecretario ha dicho que no quiere que la gente vote al PP para que no gane Podemos, sino que quiere que la gente vote al PP "ilusionada". Maroto ha reconocido que cada vez hay más gente que no vota con la cabeza, sino "con la ilusión", y ha afirmado que "Casado representa ambas cosas". Para Maroto, Casado "no da bandazos" y "no existen las cuestiones por las que muchos se fueron", además, ha añadido que "Rivera no puede acusar a Casado de regeneración"

Maroto tampoco ha querido dejar sin comentar dos de las cuestiones que persiguen al presidente del partido, el giro a la derecha y el máster. En cuanto al giro a la derecha que se le acusa, el vicepresidente ha declarado que le sorprende que se le acuse de hacer demasiada incidencia en las familias, ya que "la familia es muy amplia y admite los nuevos supuestos". Además ha recordado que el asunto de la natalidad "no es un asunto religioso", sino que es algo necesario, y ha añadido que España es el segundo país que "va peor" en el mundo, tras Japón. Y en cuanto al máster, ha querido cerrar el tema afirmando que "la universidad no encuentra ningún trabajo de hace 10 años porque se destruyen a los seis", y ha recordado que "el tema de las convalidaciones de la Complutense" se resolvió hace dos días a favor del presidente del partido "y no se ha dado más que en un breve".

Para terminar, en cuanto a su nuevo puesto en el partido, Maroto ha reconocido que no cree en las quinielas ni en las apuestas. Para el vicesecretario lo importante es el equipo, y ha afirmado que si hay alguien que pueda hacer algo mejor que él le aplaudirá y le apoyará.