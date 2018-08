La jueza del caso Máster ha decidido elevar la causa al Tribunal Supremo, ya que piensa que es el órgano competente al tratarse se una persona aforada. La jueza considera que le "regalaron" el máster y deja al Tribunal Supremo la decisión de investigar a Pablo Casado por ello. Para tratar este teme ha participado en 'Herrera en COPE' Javier Maroto, Vicesecretario Nacional de Organización del partido Popular.

Maroto ha incidido en "el chute de emoción" que supuso la llegada de Casado a la presidencia del PP, y considera que intentan pincharles esa burbuja. El vicesecretario ha querido recordar que es el segundo caso que Casado afronta por sus estudios, en el primero se acusaba a la Universidad Complutense de Madrid de haber regalado la carrera al lider del PP. Javier Maroto ha destacado que en el primero "hubo todo tipo de titulares y peticiones de dimisión", y la complutense ha archivado el caso y, según Maroto, "no se ha dado la dimensión necesaria" y ninguno "de los que hicieron daño al PP y a Casado han pedido disculpas". En este segundo caso el vitoriano confía en que pase igual con el primero, y ha destacado que es la segunda vez que pasan por lo mismo en pocas semanas, pero que están "siempre a disposición para dar explicaciones".

El vicesecretario del PP ha querido destacar que "no es igual el máster de Casado que el de Cifuentes". En primer lugar, ha remarcado que en el caso de Cifuentes alguien falsificó el acta de su máster, mientras que en el del presidente del PP nadie habla de falsificaciones. Y, en segundo lugar, en la investigación sobre el de Casado, "la jueza no le ha pedido nunca que vaya a explicarse", sino que Casado está proporcionando todas las pruebas de las que se duda. Maroto ha querido recordar que "Casado no está imputado", y cree que "la jueza ha pasado el caso al Tribunal Supremo porque no encuentra nada". Y ha pedido que se trate a Casado "como un ciudadano más y no como uno menos, no se le pueden vulnerar sus derechos". Maroto ha querido destacar también que "cualquiera que lo analice verá que no hay caso".

El vicesecretario del Partido Popular ha evitado calificar esto como fuego amigo, ya que "no hay fuego, porque no hay con qué atraparle". Maroto ha querido destacar que no es un máster, sino que fue un título no habilitante, ya que "fueron unos estudios que tuvo que cursar para su tesis", que no terminó por no tener tiempo. Maroto considera que los partidos políticos contrarios no explican esto porque "es más fácil hacer una hoguera para quemar al líder de la oposición, como en el medievo". Pero ha asegurado que les llena "de ilusión y de ganas" ir a als radios a explicar las cosas, ya que "el PP ha vuelto para explicar las cosas bien". En la opinión de Maroto, no se está explicando que el asunto de las convalidaciones son un criterio generalizado, y no algo exclusivo de Casado, y considera que "alguno se va a tirar de los pelos cuando lo descubra".

Además, Maroto ha querido comentar que, mientras se debate sobre esto, "la oposición está encantada porque no se habla ni de Cataluña, ni del acercamiento de presos, ni de la inmigración". Aunque sí que ha reconocido la importancia de hablar de este tema, ya que es un asunto de actualidad. El exalcalde de Vitoria también ha querido comentar lo sucedido durante las fiestas de Vitoria, en las que un grupo de gente increpó a varios dirigentes del PP, entre los que se encontraban Casado y el propio Maroto. El vicesecretario del PP ha asegurado que para que él fuese alcalde de Vitoria mucha gente le tuvo que votar, y "esos no pitan y son tan vitorianos como los que se pusieron a gritar". Y ha destacado que los vitorianos están encantados de que se conozca su ciudad, y más en las fiestas patronales.