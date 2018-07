Manolo Sarria: "Después de la muerte de Juan (Dúo Sacapuntas) fui dos años al psicólogo"

La vida le sonríe de nuevo, la vida y el trabajo que no le falta, por eso, en cuanto tiene un momento libre se marcha a su casa, a Málaga. Allí le encuentran los de 'Herrera en COPE' ,"acabo de llegar de Sevilla. "Te voy a dar envidia, esta noche voy a ver en el Teatro Romano a Rafael, el Brujo y mañana voy al Starlite, a Marbella a ver a Miguel Poveda" le dice a Agustín Bravo (sustituto este verano de Carlos Herrera).

A Manolo Sarria que a sus 66 años se mantiene en una forma envidiable, "cada mañana nado 3.000 metros", no le faltan los quehaceres, en la radio, en la televisión y muchos bolos encima del escenario donde pese a los años, siempre pide al final del espectáculo un aplauso para Juan Rosa su compañero durante 23 años en el Dúo Sacapuntas.

"A Juan le llevo en el alma y siempre cuando termino una actuación el último aplauso siempre lo pido para Juan. Después de la muerte de Juan estuve dos años de psicólogo. Era una situación muy compleja porque como nos iba bien me había desvinculado de mi trabajo en Renfe; me pilló su muerte con dos niños muy pequeños; cerré el negocio, los niños... se me va mi hermano, fueron años terribles" recuerda Manolo con tristeza en su voz, nostalgia y la vez mucho cariño, "se me escapaba continuamente “ahora viene mi compañero”.