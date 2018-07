Manolo Lama ha participado en 'Herrera en COPE' para dar su opinión sobre el reciente fichaje de Cristiano Ronaldo a la Juventus. De este traspaso ha dicho que "es una mala noticia para el fútbol español, se marcha uno de los dos reyes del fútbol", y ha querido remarcar que "esto devalua La Liga". Lama tiene claro que esto es una mala noticia para el Madrid, ya que "pocos jugadores marcan 50 goles por temporada", para el periodista deportivo eso es lo importante en el fútbol, ya que "no se mira el DNI de un jugador, se mira el número de goles que mete". Sobre la edad, también ha querido afirmar que con 33 años "ha marcado 46 goles y está a punto de ganar su sexto balón de oro, y nadie te garantiza que nolo vaya a repetir el año que viene".

Desde el punto de vista empresarial ha afirmado que "es un buen negocio para Florentino, ya que fichó a un jugador por 90 millones y lo ha vendido nueve años más tarde por 105". También ha afirmado que Florentino ha salido bien parado de esta traspaso, ya que "nadie le puede acusar de echar a Cristiano del Real Madrid", porque, como se ha visto en la carta de despedida de Ronaldo, una de las condiciones era que Ronaldo dijese que se quería ir del Madrid.

En cuanto al sustituto de Cristiano, Lama ha bromeado con Herrera y le ha dicho que "sustituir a Cristiano es muy dificl Herrera, es como sustituirte a tí". Según ha comentado Lama, por un lado, Florentino debe dar un nombre que "ilusione" al madridismo, "como pueden ser Mbappé o Neymar", pero estos "no meten los goles que metía Cristiano". Y, por otro lado, "se debe buscar a alguien que marque los goles", como Kane. Según Lama, hay otra opción, que sería fichar a alguien intermedio, como Hazard. En concreto, sobre Mbappé ha dicho que aún "hay que ponerle entre interrogantes", ya que aún no se sabe si es capaza de estar a la altura de Cristiano. Para Lama, a los jugadores hay que evaluarlos cuando tienen que tirar del carro, y aún Mbappé no lo ha hecho.