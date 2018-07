“Infarto no vayas a la luz” es la forma que tiene un humorista, Santi Rodríguez de reírse del pasado, de las cosas que te pasan en la vida. Con "Infarto no vayas a la luz" rememora lo que le ocurrió hace exáctamente un año, cuando le dio un infarto en el bazo, “a la vida hay que sacarle chiste, hay que reír de todo lo que te pase. Cuento toda la experiencia, lo bonitos que estamos con el camisón puesto, la comida de hospital...”. Con esta obra, el actor y humorista hace una paréntesis en "Como en casa de uno... (en ningún sitio)" que lleva interpretando en Madrid en los últimos cinco años y con gran éxito. Con ella volverá después del verano y hasta Navidad.

Santi Rodríguez está preparando esta obra, basada "en hechos reales", y el festival que desde hace 10 años celebra en Jaén en beneficio de los niños con Síndrome de Down, el Festival Solidario de Santi y sus amigos con el que consigue siempre ser profeta en su tierra. Un festival, dice Santi, que es la forma de agradecer a las personas con Síndrome de Down todo lo que nos dan, "mi abuela me decía que hay que cuidar de la gente que veas al subir porque te la vas a encontrar al bajar y hay que estar pendientes de los demás porque no sabes que vas a necesitar y los abrazos de las personas con Síndrome de Down son especiales. Te abrazan y se para el mundo. Y si nos fijáramos más cómo hacen las cosas la gente con síndrome de Down, este mundo sería mejor. Es que te dan las gracias y las gracias se las deberíamos dar nosotros por estar con gente tan bondadosa". Festival que se va a celebrar este fin de semana, 21 y 22 de julio.

Como hombre agradecido, Santi Rodríguez no olvida a quién debe estar en la pomada del espectáculo español, "Tomás Summers fue quien nos descubrió y soy quien soy en este mundo de la tele y del artisteo por Tomás. Hizo una cantera y los que salimos de la cantera de Tomás Summers no nos vamos a la Juve".