Los hinchables, una divertida atracción de verano que puede acabar en tragedia

Los castillos hinchables son sinónimo de diversión, pero en no pocas ocasiones lo que empieza como una fiesta acaba en tragedia. El último suceso se produjo en Castellón, donde un niño de 12 años resultó herido grave tras caer desde una altura de 4 metros. Para conocer los riesgos que este tipo de atracciones comporta, este miércoles distintos profesionales han expuesto en 'Herrera en COPE' la normativa a seguir para que sucesos de este tipo no vuelvan a repetirse.

Javier García Romero, responsable de las fiestas en la urbanización 'El Paraíso' de Guadalajara, ha señalado que han tomado la decisión de quitar los hinchables para que todo “funcione bien” y evitar problemas.

Romero ha dicho que la empresa no les dio instrucciones de cómo montar los hinchables, sino que fue él quien investigando en Internet comprobó que no se pueden montar en cuesta o si el viento supera los 38 kilómetros por hora. “Hemos cortado por lo sano. Hay muchísimas cosas para que los niños se diviertan”, ha señalado justificando su decisión.

Por otro lado, José María Fariñas, experto en seguridad de instalaciones infantiles, ha atribuido muchos de los incidentes a la “carencia de alguien que se dedique a supervisar la correcta situación de los hinchables”. Por este motivo, decidió ofrecer sus servicios de inspección.

Según ha dicho, la propia norma exige la inspección. “Hacemos muy poquitas” pese a ser obligatoria una anual, ha denunciado el experto, y eso que su entidad es la única acreditada en España para llevar a cabo los controles.

Entre los riesgos derivados de la falta de supervisión, Fariñas ha dicho que los hinchables no pueden tener una altura de caída superior a 3 metros. Además, si la presión no se comprueba, las paredes pueden ceder y no aguantar el peso de los niños. Si hay muchos en la parte superior, el hinchable se puede ir hacia dentro y doblarse, ha explicado.

Por otro lado, Fariñas ha destacado la obligación de quien alquila el hinchable de que esté vigilado y supervisado. “La empresa que los alquila es responsable de transmitir que hay que poner un encargado que sepa cómo se tiene que instalar y supervisar”, ha dicho.

Adrián González, responsable de una empresa de alquiler de hinchables, ha puesto la atención en que no todas las empresas que se anuncian en Internet cumplen los requisitos de obligado cumplimiento que marca la ley.

A este respecto, ha dicho que la empresa queda exenta de responsabilidad si le comunica al particular que tiene que cumplir los requisitos de montaje y supervisión.