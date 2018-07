En cuanto acaban unas vacaciones comenzamos a planificar viajes, fechas, o eventos para el siguiente periodo estival como sino hubieramos podido disfrutar del anterior. Destinamos, por tanto, un gran número de horas a la programación de nuestro verano. Uno que, inevitablemente, requiere de un hotel, apartamento o vivienda. Y, en muchas ocasiones, el alquiler es una de nuestras mejores opciones. Tanto por la viabilidad económica como por la opción que posibilita de conocer diferentes enclaves del mundo. Sin embargo, tiene su lado negativo. A finales de junio 45 personas fueron detenidas en Madrid por pertenecer a una red internacional especializada en cometer fraudes en el alquiler de apartamentos turísticos.

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) recomienda, por tanto, seguir una serie de indicaciones para evitar ser engañado a la hora de alquilar un apartamento por internet para las vacaciones. El Portavoz de OCU, Enrique garcía, ha pasado por Herrera en COPE para aconsejar a los oyentes las mejores opciones para evitar ser víctima de un fraude.

Una vez hayamos escogido el lugar, los días e incluso el apartamento, debemos evitar el pago por adelantado, pero sobre todo, el pago fuera de la plataforma en la que vamos a realizar el alquiler: "Nuestra recomendación es clara. Primero, nunca pagar fuera del ámbito de la plataforma, nunca. Ni con cualquier excusa, porque esa es la vía habitual de fraude. Y segundo, evitar en lo posible el pago por adelantado. Lo recomendable es una señal, pero cuanto menos mejor".

Aunque según el propio Enrique García existen métodos para prevenir el fraude antes de realizar cualquier pago. Sobre todo, mediante ubicaciones y precios que no se corresponden, viviendas sin imágenes del exterior, utilizar el google maps como vía para confirmar que la casa que vas a alquilar es la misma de la plataforma.

Pero, sin duda, no es lo mismo alquilar el apartamento a una empresa que a un particular: "Es mucho más difícil resolver los problemas con un particular, que con una empresa, ya que tiene unas obligaciones de hojas de reclamaciones, tiene una inspección periódica". Sin embargo, existen plataformas legales que todavía no han conseguido erradicar de su catálogo de sus viviendas: "Las plataformas toman sus medidas, pero luego cuando ocurre el fraude no se hacen responsables". Por último, la OCU recomienda utilizar exclusivamente como método de pago la tarjeta de crédito o PayPal ya que estas dos vías permiten recuperar el dinero invertido en caso de fraude.

A partir de ahora no tenemos excusa para no seguir los consejos que nos ofrecen desde OCU y evitar, por tanto, que las vacaciones que llevamos tanto tiempo preparando se chafen por un descuido de última hora.