Quien tiene un abuelo tiene un tesoro. Este jueves es el Día del Abuelo y desde 'Herrera en COPE' les hemos rendido nuestro peculiar tributo. Porque la relación entre ellos y sus nietos es tan importante que, como dicen algunos, “si hubiera sabido que los nietos son tan divertidos, los hubiese tenido primero”.

Los abuelos, sin embargo, no siempre se llevan bien con las redes sociales, y como ellos hicieron con sus nietos, cuidándolos y enseñándoles, ahora les toca a ellos introducir a sus “yayos” en el universo de las nuevas tecnologías.

Lucía Mora es la antítesis de Isabel Arias, pero ambas son fantásticas. Mientras la primera domina las nuevas tecnologías, la segunda hace unos pucheros que quitan el sentido. Y lo más importante, la vida de sus dos nietos -periodistas de COPE- no se entendería sin ninguna de las dos.

Mora es una abuela tecnológica. No en vano, se apuntó a un curso en la Universidad de Valencia y después cursó sus estudios de “máster” en el Ayuntamiento de su localidad. Y aunque es ducha en el mundo de WhatsApp y de los mensajes de voz, no quiere poner una foto de perfil “porque no encuentro ninguna que me guste. JA JA JA”

Lucía “pasa” de las redes sociales como Instagram o Facebook. Sin embargo, utiliza otras aplicaciones que le interesan “mucho más”. Entre ellas la del banco porque, como dice el refrán, "las cuentas claras y el chocolate espeso".

A sus 82 años, Arias prefiere pasar los momentos de asueto entre fogones o devorando libros, aunque en el arte de la lectura el "e-book” ha conseguido desplazar al papel. Eso sí, cuando se le queda bloqueado finaliza la lectura, pues está aprendiendo cómo se desbloquea. Pese a que el universo digital no le interesa especialmente, hay dos botones en los que es experta: el de encender la televisión y el del aire acondicionado.

“Me fio mucho de mis hijos y mis nietos. Todo lo guardo para cuando vengan ellos y me solucionen todo”, ha confesado esta abuela maravillosa.

Desde COPE, nuestras felicitaciones a todos los abuelos. Sin vosotros, a nuestras vidas les faltaría tanta sabiduría...