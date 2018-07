Lidiar con los prejuicios para encontrar trabajo, la dura lucha de los asperger

Encontrar empleo es tarea ardua para la mayoría de personas. Pero esta búsqueda se recrudece en el caso de las personas que padecen el Síndrome de Asperger. Es el caso de Alberto, un joven de 36 años licenciado en Matemáticas, con dos máster y que habla varios idiomas. A día de hoy, nadie lo ha contratado pese a la incesante búsqueda de trabajo que ha llevado a cabo.

Según ha confesado este martes en 'Herrera en COPE', a pesar de que tiene esperanza, ve que van pasando los años y “esto se estanca”, lo que al final le crea “ansiedad e, incluso, depresión”.

Alberto prefiere ir con la verdad por delante y al final de su currículum pone que padece Asperger pese a que sabe que “poner la discapacidad echa para atrás a mucha gente”. De hecho, a veces le “han recomendado no ponerla”.

Para conocer en qué consiste el Síndrome de Asperger, este martes también ha sido entrevistada Paloma Martínez, presidenta de la Confederación de Asperger España, que ha dicho que este síndrome “es un espectro del trastorno del autismo”. Mientras que el autismo supone “una dificultad en la interacción social y en la comunicación”, el Asperger implica “aquella parte en la que hay más funcionalidad. No hay retraso en la adquisición del lenguaje, el nivel intelectual está en la media” y en lo que se pone énfasis es en la “conciencia de la diferencia”. Es decir, las personas son conscientes de que cuando se relacionan con los demás, no saben cómo y eso genera una gran frustración.

Sin embargo, no todo está perdido para las personas que padecen Asperger. Para muestra, el caso de Vicente Nadal, que fundó una academia de marketing para fotógrafos. “A mí me era mucho más fácil la comunicación a través de redes sociales”, ha confesado, ya que lo que le generaba ansiedad era estar frente a frente con la gente. Como le ha recomendado a Alberto, no ha de perder la esperanza porque quizás no ha encontrado aún su camino.

Desde COPE queremos mandarle todo nuestro apoyo a las personas que padecer Asperger para que esta realidad se invierta. Nadie tiene derecho a rechazar a nadie por este motivo. Ánimo y fuerza para todos, en especial para Alberto y su madre Mari Fe.