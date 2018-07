Las mejores entrevistas de Carlos Herrera durante esta temporada

La mejor actualidad cada mañana viene de la mano de Carlos Herrera. Con una audiencia diaria de más de dos millones de personas, no es de extrañar que los personajes más relevantes del panorama informativo elijan su programa para ser entrevistados. Coincidiendo con el final de la temporada, hemos rescatado las conversaciones más relevantes del comunicador con los personajes clave para entender la actualidad informativa.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy eligió el programa de Herrera para conceder su primera entrevista a un medio de comunicación tras la moción de censura que sirvió al PSOE para llegar a la Moncloa jaleado por los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos.

Era el miércoles 6 de junio, menos de 24 horas después de que anunciase su cese como presidente del PP. “A mí me dio la confianza la Cámara y me la quitó la Cámara. No me la han quitado los españoles, que es lo que más me satisface”, señalaba Rajoy, que apostillaba que Pedro Sánchez hizo “lo que el Partido Socialista no pudo hacer en 2016”.

Además, el expresidente del Gobierno aprovechaba para enviarle un mensaje a Aznar, que horas antes se había ofrecido para “reconstruir el centro derecha”. "El centro derecha no hay que reconstruirlo" porque "el partido de centro derecha es el PP", que saca más de cincuenta escaños de ventaja al siguiente, que es el PSOE, decía Rajoy.

Por los micrófonos de Carlos Herrera también pasó el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, para advertir de que los independentistas catalanes fugados intentan parecer “víctimas” del Estado en Europa. “A muchos no les gusta una Europa fuerte. Poner problemas en los países más importantes nos hace daño”. Con estas palabras el italiano se refería al pulso separatista.

Atendiendo a los nacionalismos, el presidente del Parlamento Europeo señaló que del siglo XX se extrae “la conclusión” de que “muchos errores cometidos”, incluidas “las guerras”, se debieron a las cuestiones de identidad nacional. De este modo, Tajani explicó que“el amor por la patria no es el nacionalismo. La patria es otra cosa: es el amor por nuestros ciudadanos, nuestra historia. No existen pequeñas patrias sino la patria. Mi patria no es Roma, es Italia y luego Europa”, ejemplificó.

Además, Herrera tuvo el gusto de conversar con el intelectual nicaragüense Sergio Ramírez menos de 24 horas después de recibir el máximo galardón que conceden las letras españolas: el Premio Cervantes.

Ramírez, que comenzó su discurso ante el Rey dedicándole el reconocimiento a los jóvenes que están luchando contra el régimen de Daniel Ortega, confesó que uno de los motivos que lo llevó a abandonar la vicepresidencia de Nicaragua después de participar en la revolución contra los Somoza fue la “cerrazón ideológica” y el “indeseado alineamiento” del Estado con la Unión Soviética en el epílogo de la Guerra Fría.

Además, el premio Cervantes dijo que actualmente “el Gobierno tiene el control de las universidades y las autoridades académicas”, por lo que él sufre “un veto para hablar en las aulas”. Pese a ello, señaló que la revolución estudiantil ha puesto de manifiesto que “la mayoría de la gente quiere vivir en un régimen democrático y libre”, y apeló a la función de "la Iglesia y los empresarios para instaurar la democracia en Nicaragua"