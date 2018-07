Juanma Moreno: "Casado integrará a Santamaría porque es una mujer capaz, con mucho talento y experiencia”

Juanma Moreno, presidente del PP de Andalucía y apoyo de Soraya Sáenz de Santamaría durante las primarias que ha vivido la formación, ha señalado que Pablo Casado “ha generado ilusión en torno a su proyecto” y eso lo “ha impulsado a ganar”. En este sentido, ha dicho que desde el sábado todos los cargos orgánicos y la militancia le deben “el respeto y la lealtad” debidos.

“Pablo tiene muchísimas virtudes. Tiene una enorme tenacidad, es un hombre tremendamente inteligente, que comunica bien y que tiene mano izquierda y conoce el partido. Estoy convencido de que va a saber integrar a una mayoría en torno a su proyecto”, ha afirmado Moreno sobre su nuevo presidente. Del mismo modo, ha dicho que con él tiene “una relación antigua de amistad”. Por eso, “nunca ha temido” que lo relegase como candidato a las elecciones a la Junta de Andalucía.

En cuanto al frente antisoraya dentro del PP, escenificado con la foto de los ex ministros de Rajoy en la comida convocada por García-Margallo en apoyo de Casado, Moreno ha dicho que hay “distintas sensibilidades y maneras de entender la política”, de ahí las “diferencias entre distintos líderes”. No obstante, ha señalado que el PP sale reforzado después del congreso y que su nuevo presidente tiene que integrar a la que hasta ahora ha sido su rival porque es “una mujer capaz, con mucho talento y experiencia” que el PP no puede “desperdiciar”. Por eso, ha confiado en que Casado la integre en su proyecto.

Ahora que suenan los tambores de adelanto electoral en Andalucía, Moreno ha confirmado que “todos los movimientos que está haciendo Susana Díaz y su equipo están orientados” a la celebración anticipada de nuevos comicios. “Yo no sé si la casa está ardiendo, pero desde luego, de la casa está saliendo humo”, ha ejemplificado el dirigente.

En este sentido, ha señalado que los socialistas están acostumbrados a disolver el Parlamento cuando más les interesa. Precisamente, ahora aprovecharían que “están contentos porque Podemos se está desplomando” y el PP ha estado centrado en su proceso de primarias. De este modo, las elecciones llegarían antes de la sentencia por el juicio de los ERE y de las conclusiones de la comisión de investigación impulsada por el PP sobre el gasto de 15.000 euros en un prostíbulo por parte de una fundación ligada a la Junta. “En definitiva, todas esas circunstancias pueden mover a que ella busque su interés particular convocando elecciones”, ha explicado el dirigente popular.