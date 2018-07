Herrera saca los colores al Gobierno en materia educativa: "Del adoctrinamiento en Cataluña no dicen nada"

Carlos Herrera ha expuesto este jueves en su monólogo del día la clara contradicción que el gobierno socialista ha emprendido en materia educativa. Para el comunicador, una de las grandes obsesiones de la izquierda en España es la memoria histórica y la otra la religión. "Todo esto de denunciar concordatos les excita mucho. Yo creo que se tocan, además, cuando manejan estos argumentos", ha dicho con ironía.

Herrera ha recordado que la ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció ayer el desmantelamiento definitivo de la LOMCE. "España es un país que está condenado a que haya un proyecto educativo cada vez que gobierne un partido distinto de otro. No se ponen de acuerdo. Y quiere volver a las leyes educativas del “Zapaterismo”. ¿Con qué intención, desde luego no disimulada? Con la de arrinconar la educación concertada. ¿Por qué? Porque la educación concertada, en el 80% es educación concertada impartida desde el ámbito católico. Y esto les descompone. Por lo tanto, lo que quieren hacer es acabar con el criterio de demanda social. ¿Eso qué es? Pues que permite a los colegios concertados ampliar plazas si hay mucha demanda de padres. Que deberían hacérselo mirar porque la mayoría de padres quiere que los hijos vayan a la concertada en lugar de la pública. Es decir, es apreciada y es deseada por muchas familias de clase trabajadora", ha explicado.

El comunicador ha recordado además que la educación concertada ejerce una función social y que significa un ahorro para las arcas, porque una plaza pública le cuesta al Estado 6000 euros y una plaza concertada 2850.

Por último, Herrera ha denunciado que el gobierno socialista quiere quitar valor a la asignatura de religión y se pregunta por qué no se hace nada contra el adoctrinamiento en las escuelas catalanas. "Quieren hacer olvidar la asignatura de religión. El que quiera que la haga porque será un tío raro, pero que esto no valga absolutamente para nada. Y, sin embargo, del adoctrinamiento en la escuela en Cataluña no dicen absolutamente nada porque como estamos con el Gobierno de la distensión, de la desinflamacion... Es decir, a la ministra de Educación del Gobierno de España no le consta que haya adoctrinamiento, a pesar de los informes que existen. Podría molestarse alguien en ponerlos en su mesa. O la inmersión en catalán, que está muy bien que los niños aprendan catalán. Claro. Lo que no está tan bien es que arrinconen el castellano, como sí ocurre", ha sentenciado.

