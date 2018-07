Herrera continúa la ruta de polígonos industriales de verano en una fábrica de grasa

Damas y caballeros, son las 8 y media de la mañana de este lunes. Por fin es lunes. Comienza la última semana de julio, eh. Esto se acaba. Julio, julio, julio, quiero decir. Todavía les queda agosto a los que quieran disfrutar de unos días, y puedan disfrutar de algunos días de vacaciones. Ya saben ustedes que a nosotros más que irnos de vacaciones, lo que nos gusta es venirnos a los símbolos del trabajo y de la laboriosidad española, incluso también en estos meses y en estos días, como son los polígonos industriales.

Y hoy les vengo hablando desde las 06:00 de la mañana desde el polígono industrial “El Establet”. Desde la empresa “Grasa Mar”, “Grasas María del Mar”, hablando del engrase y la lubricación y los productos que, como saben ustedes seguramente, esta misma grasa que llevo en las manos, las he metido en uno de los contenedores de grasa, esta grasa que está formada por aceite base, por espesante, normalmente de sodio, y por aditivos que lo que mejoran, es el antidesgaste, previenen la herrumbre de los materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Saben ustedes que lo que hace la grasa es reducir la fricción. Qué les voy a hablar a ustedes yo de la lubricación en todos sus ámbitos, ¿no?

Grasas de litio, grasas grafitadas, grasas... Ustedes me preguntarán seguramente esta mañana, la gran pregunta que se hacen y que ya me la hicieron el otro día con el caucho, ¿es mejor el aceite mineral o el aceite sintético? Después de visto lo que estoy viendo esta noche creo que el aceite sintético tiene más vida útil, más prolongada, se degrada menos a temperaturas elevadas y, además, ojo, hace que estas grasas, estas grasas que tengo yo ahora aquí, “Grasas María del Mar”, sean biodegradables. Es decir, están diseñadas para desaparecer.

Esto es fantástico. ¿Por qué? Es decir, el punto de goteo de algunas grasas, por ejemplo, que hacen que manchen notablemente el pavimento, lleguen a desaparecer en un momento dado. Incluso son extremas. Son estables para climas extremos. Tanto el desierto de Arizona como Siberia en el mes de enero, que es una cosa muy agradable como todo el mundo sabe.

Hemos venido realizando pruebas de penetración, esto le ha interesado mucho a Ignacio. Las pruebas de penetración es la profundidad a la que se sumerge un cono en una muestra de grasa homogeneizada. Porque claro, yo les hablo de lubricante y penetración y ya me están ustedes con la cabecita que me tienen pensando en lo que no es.

Bueno, o que puede ser también. Utilizar grasas y lubricantes para eso habiendo otras cosas es... No sé. En fin... No se trata de penetrar, de meter una cosa en un agujero. Se trata de otro tipo de penetración. Bueno, pues este tipo de cosas os gustaría mucho porque es muy útil conocer, ¿no? Y es maravilloso. Y también lo será el próximo polígono donde estaremos que es con deshechos absorbentes, ¿no? Con el reciclaje, pero eso ya os lo adelantaré a las 9 y media.