Herrera: "La Defensa es la seguridad de todos. Pero díselo a un 'progre' y le salen ronchones en la cara"

El comunicador asegura que Sánchez quiso hacerse el encontradizo con Donald Trump, que le dedicó dos segundos. "Bastante es", ha dicho en su monólogo de este jueves.

El presidente estadounidense, Donald Trump, planteó este miércoles que los países miembros de la OTAN eleven el gasto militar hasta el 4% de sus respectivos PIB, frente al 2% acordado en la cumbre de Gales de 2014. Algunos aliados como España no llegan todavía ni siquiera al 1%. En su monólogo de este jueves, Carlos Herrera ha defendido las inversiones en Defensa y ha destacada la importancia de tener un Ejército y un cuerpo de seguridad formados y competentes.

"La Defensa no es un capricho de cuatro militarotes para tener entretenidos a unos señores con uniforme. La Defensa es la seguridad de todos. Y la seguridad de todos exige inversión. Para vigilar el espacio aéreo tienes que comprar un Eurofighter, que no te lo regalan. Y tienes que vigilar las costas. Por lo tanto, hay que tener fragatas. Y tienes que tener a los hombres y a las mujeres del Ejército debidamente adiestrados y en lugares habilitados, dignos y con decencia. Y eso vale dinero. Y pagarles". ha razonado el comunicador.

Herrera cree, sin embargo, que la Defensa no es prioridad para los partidos de izquierda. "Si tú todo este argumentario se lo sueltas a un progre... Buah, eso le da una erisipela de repente. Le salen ronchones colorados aquí en la cara. 'Madre mía, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estas diciendo?'", ha dicho con sorna.

Por último, Herrera apenas ha dado relevancia al encuentro entre Donald Trump y Pedro Sánchez en dicha cumbre: "El presidente del Gobierno quiso hacerse el encontradizo con Donald Trump, que le dedicó dos segundos. Bastante es"

