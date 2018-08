La Guardia Civil avisa: “Los ataques a la valla son cada vez más agresivos"

Raúl Lobato, vicepresidente y portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles, ha señalado este jueves en "Herrera en COPE" que los siete agentes heridos con cal viva en el último asalto ayer a la valla que separa Ceuta de Marruecos “se encuentran de baja y con contusiones. Seis de ellos tienen heridas leves y pequeñas luxaciones y otro de ellos, un sargento, cuenta con heridas graves en la espalda y en el brazo, producidas por la cal viva”.

Al menos 100 inmigrantes subsaharianos lograron saltar la valla y ya son 800 los que la han cruzado. Lobato explica que estas acciones se están volviendo “cada vez más agresivas y violentas. "Se ha creado una alarma entre los inmigrantes, están desesperados y quieren cruzar llevándose por delante a quién sea”.

El portavoz de la AEGC denuncia la falta de medios y efectivos con los que cuentan en la zona para dar respuesta a esta situación e indica que “lo poco que tenemos, el material antidisturbio que nos sería útil, está controlado y no nos dejan utilizarlo”. Por ello, la Guardia Civil pide a Sánchez que tome medidas efectivas y que explique cuál es la alternativa a las concertinas que aseguró el Gobierno que iba a quitar e insiste en que lo que deberían hacer es “controlar las mafias que trafican con los emigrantes y deshacerlas para erradicar este problema”.

Raúl Lobato indica que actualmente “es muy complicado cubrir las plazas de Guardia Civil en esa zona” porque los medios de los que disponen no son los necesarios. "Los compañeros me dicen que no les ponen vacunas preventivas a las enfermedades que puedan traer. Ante esta situación, nadie va a pedie ese destino”, ha concluido.