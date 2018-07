González Pons apela a una "candidatura de integración" para no "darle la vuelta" a la voz de la militancia

Esteban González Pons, eurodiputado por el PP en la Parlamento Europeo, ha llamado a una “candidatura de integración” entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado que “tenga en cuenta lo que han votado los militantes” porque teme que “la división del partido se multiplique abajo”. En este sentido, ha apelado a la “responsabilidad” de los candidatos como “exigencia” para que dialoguen.

Según ha señalado este jueves en 'Herrera en COPE', “entre seguir lo que dijeron los afiliados y darle la vuelta” -en relación con los compromisarios que pueden dar por presidente a Casado, segundo candidato más votado-, “debe existir una zona intermedia”.

Si Santamaría, Casado y Cospedal “representan sensibilidades diferentes en el PP, ¿por qué tengo que renunciar a ninguna de las tres?”, ha cuestionado González Pons. A su juicio, “dentro del PP no ha habido hasta anteayer ninguna diferencia ideológica expresada por nadie”, por eso no se cree que “de la noche a la mañana hayan surgido diferentes familias ideológicas”. En su opinión, las discrepancias entre los dos candidatos se deben a una “legítima ambición” por ocupar la presidencia de Génova, si bien eso no puede servir para dividir a los populares.

El eurodiputado ha dicho que frente al Gobierno “socialpopulista” que impone una “agenda de revancha en España, el PP está encerrado en su debate interno”. Preguntado por cómo se ha visto en Europa el nuevo Ejecutivo de Sánchez, ha señalado que se han celebrado los nombramientos de Borrell y Calviño, si bien no se ha entendido que se denunciara el golpe de Estado de Puigdemont y que el PSOE pactara, precisamente, con su partido para llegar al Gobierno. “Eso en ningún otro país de la Unión Europea hubiera pasado”, ha señalado.

Sobre el Brexit, González Pons ha dicho que “se va a producir seguro” en 2019, si bien ha señalado que si no se llega a un consenso, “Reino Unido al día siguiente será Corea del Norte” para la Unión. A este respecto, ha manifestado que Gibraltar está fuera de las negociaciones. Por lo tanto, “España negociará con Gran Bretaña” después del Brexit el “futuro de la roca”.

El eurodiputado también ha señalado que Trump se ha convertido en el “líder más proteccionista” de occidente al vincular la Defensa con los “intereses comerciales”. En este sentido, ha razonado que la Unión tiene que hacer una “política de Defensa más inteligente”.