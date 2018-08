El gobierno valenciano quiere imponer la religión islámica en las escuelas

La Comunitat Valenciana ofrecerá por primera vez el próximo curso clases de religión islámica en algunos centros de las provincias de Valencia y Alicante. La conselleria que dirige Vicent Marzà (de Compromís) tiene intención de implantar este proyecto piloto en tres colegios públicos de la comunidad autónoma, aunque "no se dará hasta principios de septiembre las direcciones de los centros implicados". La asignatura de religión islámica se impartirá en el mismo horario y condiciones que la de religión católica en los centros que finalmente formen parte de este proyecto. Es decir, se tratará de una asignatura optativa -los padres podrán elegir para sus hijos una de las dos religiones o la asignatura alternativa- y contabilizará para la media.

La decisión del Gobierno valenciano ha generado un tenso debate entre el PSPV-PSOE y el Partido Popular, que se ha trasladado también a colegios públicos como el Virgen de Gracia de la localidad castellonense de Altura, que se sospecha que será uno de los tres centros que impartirán la asignatura de religión islámica a partir de septiembre. Ayer, los padres de este centro se manifestaron para protestar por esta decisión.

"La polémica no es 'Religión Islámica sí o no'. Los padres de Altura protestan por la imposición y sin que el gobierno haya dialogado con la comunidad educativa. Sólo quieren generar división. No se les ha preguntado ni siquiera a las propias comunidades islámicas de la zona", ha denunciado este viernes en 'Herrera en COPE' Vicente Morro, presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres y Alumnos de Valencia.

Morro asegura que los padres no tendrán capacidad ninguna para reaccionar si finalmente se implanta la religión islámica en estos centros porque la matriculación ya está hecha. "El conseller siempre hace lo mismo: actúa con vacacionalidad. Siempre que hay una cuestión importante la hace a punto de Pascua, a punto de Fallas o en pleno verano. Intentan minimizar la respuesta ciudadana", ha asegurado.

El presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres y Alumnos de Valencia asegura también que los sindicatos de enseñanza han tenido que ir al contencioso porque el conseller ha recortado las horas de religión. "Intentan poner todas las trabas saliéndose de lo que marca la Constitución. No les importa la libertad religiosa o de culto. Lo único que pretenden es imponer un planteamiento ideológico. Por ello, reducen las horas de religión católica y, en paralelo, implantan la asignatura de religión islámica", ha remarcado.