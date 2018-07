Girauta: "Sánchez está debilitando un gobierno de por sí débil"

Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, ha participado en 'Herrera en COPE' para comentar la situación actual de Cataluña tras la llegada al poder de Puigdemont en el PdeCat, y la situación del partido tras la llegada de Pablo Casado a la dirección del Partido Popular.

En cuanto a la llegada al poder de Puigdemont, ha afirmado que "le puede complicar la vida a Sánchez", porque, "si ya estaba débil con 84 diputados, ahora dependiendo de Puigdemont aún más". Sobre este asunto, Girauta ha comentado que Sánchez no está mirando este asunto "de frente", y que mientras el separatismo se está rearmando, el presidente está "como si no pasara nada", lo que está debilitando "aún más" a un gobierno "de por sí débil".

En relación con la llegada de Pablo Casado a la presidencia del PP, Girauta ha confirmado que sí que tiene un discurso que "está en nuestra línea", pero ha destacado que es parte de un partido que se ha pasado años "pactando con independentistas para estar en el poder". También ha asegurado que no tienen a Casado como enemigo, aunque, según el portavoz de la formación naranja, parece que él si les tiene a ellos como enemigos. Girauta ha querido recordar que sus enemigos son los "populistas e independentistas".

Girauta ha querido también comentar una de las medidas "regeneradoras" que ha comentado Pablo Casado, en concreto la de celebrar una doble vuelta en ayuntamientos y comunidades autónomas, sobre la que ha comentado que es una medida "a estudiar". Según el portavoz de Ciudadanos esta medida es algo que tienen familiarizado, ya que hablaron de ella con el PP cuando negociaron el pacto de investidura, pero no la llegaron a plasmar en el papel. Girauta ha reconocido que no están cerrados, y que tienen otras propuestas como la creación de una segunda lista en las elecciones municipales para elegir al alcalde. Pero ha reconocido que hay muchas reformas que proponen, algunas reformas que no necesitan tocar la constitución, como hacer que el Senado sea realmente el organismo de representación territorial, ya que según Girauta, "la mayor parte de asuntos que se debaten en el Congreso no son de interés general".

El portavoz de Ciudadanos también ha comentado la posibilidad de anticipar las próximas elecciones generales. Girauta ha afirmado que no quiere mezclar lo que le parece "lógico, justo y razonable" con la realidad, en la cual el presidente parece mostrar "apego a todo lo que el poder lleva consigo, como muestran las sesiones fotográficas con su perrito y con el avioncito". Girauta ha insistido que esa decisión está en sus manos, ya que "no va a poder aprobar nada". En cuanto a la imposibilidad de aprobar cosas ha afirmado que Ciudadanos votará en contra al aumento del techo de gasto, junto con el PP, en el Senado.

Para terminar, el portavoz de Ciudadanos ha lamentado que el gobierno busque el "dedazo" en la elección de la cúpula de RTVE, cuando por primera vez se buscaba que los medios públicos fueran dirigidos por alguien salido de concurso público.