Fernando Jáuregui: "Revilla no volverá a presentarse a ninguna elección"

Fernando Jauregui, colaborador de 'Herrera en COPE', ha adelantado una noticia hoy durante el programa. El periodista recibió ayer el 'Emboque de Oro', un galardón otorgado por La Casa de Cantabria en Madrid para los cántabros ilustres o populares. En esta XXXV edición también estaba premiado, entre otras personalidades, el exministro Íñigo de la Serna, quién, según afirma Jauregui, "se emocionó hasta las lágrimas". Esta era la primera vez que el exministro intervenía desde su cese como ministro, e insinuó que se iba de la política.

En esta "noche larga", según Jauregui, también tuvo tiempo para hablar con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que se encontraba presente en el acto, y le confesó que "no volverá a presentarse a ninguna elección". Revilla ya había comentado la posibilidad de no presentarse a las próximas elecciones autonómicas de 2019, aunque era simplemente una posibilidad y no estaba asegurado. Según ha comentado anteriormente el presidente cántabro, desde el partido le piden que aguante en el poder durante la próxima legislatura, pero desde su familia le piden que pare. El presidente cántabro, de 75 años, lleva siendo presidente desde 2003, únicamente no lo ha sido desde 2011 hasta 2015, ya que el PP obtuvo mayoría absoluta.