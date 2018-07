"Alemania se ha equivocado al no entregar a Puigdemont por rebelión"

El exvicepresidente del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas ha afirmado que el tribunal regional alemán que ha autorizado la entrega de Puigdemont solo por el delito de malversación y no por rebelión “se ha equivocado porque la euroorden nació como un instrumento para que los jueces se puedan entender directamente sin pasar por los trámites de la extradición" y "se basa en una confianza recíproca".

A este respecto, el jurista ha señalado que lo normal es que el juez alemán realice un examen de los hechos descritos por el juez Llarena, “no de los hechos investigados que deben hacerse en el país donde se produjeron", es decir, en España. "Si no hay esa confianza desaparece la esencia de la euroorden”, ha recalcado.

Rodríguez Arribas ha declarado que él “no admitiría" juzgar a Puigdemont por malversación porque “crearía una sensación de injusticia" con respecto a los otros procesados por rebelión y porque el Estado de Derecho español exige una respuesta firme. “O me lo entrega por lo que he dicho o no me lo entrega por nada”, ha ejemplificado.

Según el jurista, la decisión del tribunal alemán ha abierto los ojos a los independentistas bávaros, aunque ha dicho que “si se produjera una reacción parecida en Munich a la que ha habido en Cataluña, los tribunales alemanes cambiarían los criterios y aplicarían la legislación alemana con la dureza a la que están acostumbrados” cuando se trata de los intereses de su país.