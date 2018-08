Un exadicto al alcohol: "Bebía tanto que pensé que la única solución era morirme"

El alcohol es la droga que genera más tratamientos por adicción en los últimos veinte años. Es una sustancia que afecta al sistema nervioso, llegando a causar alteraciones en las funciones psíquicas. No afecta a todas las personas por igual, ya que depende del volumen del consumo. Lo más terrible es que en los últimos años está 'pegando' muy fuerte entre los más jóvenes. Antoni Gual Solé, director del Centro Bonanova de Psiquiatría y Psicología, ha contado este jueves en 'Herrera en COPE' las pautas para determinar si una persona es alcohólica.

"Cuando una persona lleva dos o tres años bebiendo cantidades importantes de forma regular ya es probable que tenga una enfermedad. En los jóvenes estos consumos son puntuales y hay que entenderlo más como un problema en la maduración", asegura el experto. Solé detalla que la comunicación con los hijos es esencial para evitar que caigan en las redes del aocoholismo. "Lo esencial para los padres no es vigilar que los chavales no beban, sino que haya una comunicación fluida con ello. Si el hijo llega algún día 'chispado' y no se habla, puede ser un problema que se haya haciendo más grande", señala.

Una persona puede creer que puede beber mucho y no le afecta. Pero es entonces precisamente cuando saltan las alarmas: "Cuando tú aguantas mucho el alcohol es simplemente porque te has acostumbrado a beber mucho y desarrollas tolerancia. Lejos de dejarnos tranquilos, ha de preocuparnos".

Por su centro han pasado infinidad de personas con problemas con el alcohol. "El caso más grave fue el de una chavala de 13 años que ya tenía problemas de hígado por el alcohol. Llevaba bebiendo desde los ocho. Pero es una excepción. Lo normal es que lleguen a nuestros centros jóvenes de entre 16 y 18 años".

Andrés fue uno de esos jóvenes que cayó pronto en el alcoholismo." Yo empecé a los 13 años tonteando con amigos. Lo hacía para integrarme en el grupo. Era tímido e hice del alcohol algo necesario para vivir, para tener valor". Andrés admite que intentó salir de la adicción por sus propios medios, pero le fue imposible. "Pensé que la única solución era morirme, pero encontré la solución en Alcohólicos Anónimos", ha señalado. Recuerda perfectamente la última vez que bebió: el 4 de marzo de 2011. Pero Andrés no mira al pasado ni al futuro, solo al presente. "Nosotros vivimos al día. El alcoholismo es una enfermedad crónica y, por eso, no podemos entrar en contacto con el alcohol. Hoy es hoy y no voy a beber", ha concluido.