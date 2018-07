La brutal ironía de Herrera sobre el viaje de Sánchez al festival de Benicássim en avión presidencial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió este viernes por la noche al Festival Internacional de Benicàssim para ver en directo el esperado concierto de The Killers. El jefe del Ejecutivo llegó hasta Castellón a primera hora de la tarde, tras el Consejo de Ministros, en el avión presidencial. El Falcon aterrizó pasadas las cinco en el aeropuerto de la localidad, tal como se ve en el vídeo exclusivo al que tuvo acceso COPE Castellón.

Para revestirlo como viaje oficial, el presidente acudió primero al Ayuntamiento de Castellón, donde fue recibido por la alcaldesa, Amparo Marco, y firmó en el libro de honor. Posteriormente, mantuvo un encuentro con el presidente valenciano Ximo Puig, para el que solo fueron convocados medios gráficos.

Pero el gran propósito del viaje era acudir al festival de Benicássim para ver en directo el concierto de "The Killers". Así lo consideran también PP y Cs, que van a pedirle explicaciones al presidente. "Pedro Sánchez tendrá que explicar en el Congreso su 'visita oficial' a Castellón con el avión presidencial para ver a The Killers. Desde los tiempos de Alfonso Guerra y el Mister no se veía tal derrroche en las arcas públicas", dijo Rafael Hernando en Twitter. Toni Cantó, diputados de Ciudadanos, también acusó al presidente de usar su cargo para hacer un viaje VIP a Castellón.

En su monólogo de este lunes, Herrera ha tirado de ironía para resumir de forma muy breve pero muy certera esta nueva polémica en torno a Pedro Sánchez. "El presidente es un gran seguidor de 'The Killers'. Es una banda nada despreciable, muy buena. Así que coge su avión para ver al grupo, pero necesita una coartada. Y dijo: 'voy a ver si veo el Ayuntamiento de Castellón'. Estaba como loco por ver el ayuntamiento de Castellón, como ustedes imaginarán", ha dicho el comunicador con sorna. "Es muy típico, llegar a la presidencia y coger un avión para ir a un concierto. Muy de nuevo rico", ha concluido.

