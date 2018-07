El 27 de abril de 2013 se paró la vida de Marianela Olmedo. Su hija y su marido, en proceso de separación, fueron asesinados en Almonte (Huelva). La niña sufrió 104 puñaladas y su padre 50. Cuando todas las pruebas apuntaban al compañero sentimental de la madre como presunto autor de los asesinatos, un jurado popular lo absolvió de los cargos. Ahora Marianela ha solicitado al Tribunal Supremo que anule el juicio y proceda a su repetición. Según ha señalado este miércoles en 'Herrera en COPE', se trata “de un gravísimo error judicial. Tenemos que luchar para que se haga justicia. No puede quedar impune”.

Desde que se produjeron los hechos la vida de Marianela ha quedado sumida en “una auténtica tristeza”. A la pérdida de su hija y de su padre se suma que su excompañero sentimental, al que considera el asesino, campa a sus anchas por Almonte, donde “está apoyado por su familia”. Además, Olmedo recibe continuos ataques a través de perfiles falsos en redes sociales que achaca a su entorno. “Son personas sin alma ni corazón”, ha narrado.

“Para mí el clima que hay en Almonte es durísimo. Para cualquier madre es terrible poder encontrarse al que a día de hoy la investigación dice que es el asesino”, ha confesado.

La acusación ejercida por su letrado entiende que hubo pruebas contundentes que no se valoraron en el juicio, así como que no se atendió a la declaración de testigos fundamentales. De hecho, ha señalado que los miembros del jurado popular, que son personas legas en derecho, no le hicieron preguntas ni a la Guardia Civil ni a los peritos, solo si ella iba a clases de salsa por recomendación de su psicóloga.

“Es un crimen pasional”, ha relatado Olmedo, que ha dicho que el hombre al que considera el asesino y con el que compartió su vida es una persona “muy celosa y posesiva. Él no me ha pegado nunca, pero psicológicamente me ha maltratado”. De hecho, tenía que “borrar las llamadas” después de hablar con el padre de su hija por teléfono.

El abogado de Marianela Olmedo, Luis Romero, ha dicho que el Ministerio Fiscal comparte sus argumentos, por lo que también se ha adherido al recurso en el que piden la repetición del juicio.