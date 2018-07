El Director de Seguridad del Ayuntamiento de A Coruña: "No es tan fácil escapar de las llamas"

Carlos García Touriñán, Director de Seguridad del Ayuntamiento de A Coruña y experto en emergencias y proteccion civil, ha participado en 'Herrera en COPE' a causa del reciente incendio de Grecia y de los posibles incendios que pueden darse este verano en nuestro país. El experto ha avisado del cambio de tipo de incendios que se están dando en los últimos años y de los peligros que conllevan los incendios.

Carlos García Touriñán ha advertido que "no es tan fácil escapar fácil de las llamas". Según García Touriñán, no todos los incencios son iguales y hay muchos factores que influyen, como las condiciones meteorológicas. Según ha informado, lo principal es conocer el viento, "hay que saber cuál es su intensidad y su dirección", pero también influye la temperatura ambiente y el tipo de árbol, porque "no todos los árboles arden igual". Además, para mantenernos fuera del alcance de un árbol que está en llamas hay que alejarse dos o tres metros más de la altura del árbol. Pero el experto también ha querido destacar que son las altas temperaturas y el humo las causas por las que "la gente no puede escapar".

Según García Touriñán, "la estadística de incendios forestales va disminuyendo año a año", pero reduce el número de los pequeños incendios, mientras que cada año hay más incendios forestales de grandes dimensiones. Además, el experto ha asegurado que estamos viviendo en los ultimos decenios un cambio en el tipo de incendios, ya no hay forestales puros, en el que solo se quema la vegetacion forestal, sino que estamos viviendo una "interfaz", que hace que también haya nucleos urbanos afectados. Para él, es necesario "saber escapar de estos incendios que provocan altas temperaturas y mucho humo", que son los principales causantes de las muertes en incencios según ha informado el Director de Seguridad del Ayuntamiento de A Coruña, "la gente muere por las altas temperaturas y por el humo, ya luego llega el fuego".

En cuanto al grupo de personas calcinadas en Grecia, ha querido destacar dos factores, la temperatura y el humo. Según García Touriñán, el humo produce falta de visibilidad, por lo que "quizas no veían el camino de escape cercano", y, además, es tóxico lo que hace que la sangre no circule a la perfeccion y respiremos por la boca, y con la fatiga respiramos aún mas humo. El experto ha afirmado que esta situación se prolonga hasta que alcanzamos la fatiga total y el organismo deja de funcionar. Además, ha añadido que "los efectos del humo y del golpe de calor se ven incrementados en niños y ancianos".