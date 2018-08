El Centro Operativo Provincial de Huelva del Infoca: "La evolución del incendio es bastante favorable"

Ayer, pasadas las seis de la tarde se declaraba un incendio en Huelva. Desde que se declaró el incendio los servicios de emergencia empezaron a trabajar en los diferentes focos para sofocarlo. Durante toda la noche, un dispositivo de más de 200 personas ha estado trabajando para sofocar el incendio de Almonaster la Real. Para comentar la situación de este incendio ha participado en 'Herrera en COPE' José Antonio Martínez, director del Centro Operativo Provincial de Huelva del Infoca.

El director del Centro Operativo Provincial de Huelva del Infoca ha reconocido que el incendio colindaba con una mina, pero que en coordinación con ellos se retiraron los explosivos que tenía puntualmente hubicados y "no hubo ninguna situación de peligro, ni ningún problema". Además, la zona está poblada por eucaliptos y pinares, según Martínez, al comenzar en una zona de eucaliptos "avanzó rápidamente", pero que gracias al cortafuegos que tenían hecho del invierno anterior pudieron controlar mejor el frente norte del incendio.

Martínez también ha confirmado que de momento no han desalojado ninguna población y que esperan que no sea necesario, aunque ha apuntado que "el incendio no está aún estabilizado ni controlado", pero la evolución, asegura, es bastante favorable. Para intentar controlarlo, los medios terrestres han estado trabajando durante toda la noche, y hoy por la mañana se han incorporado los medios aéreos para ayudar a controlar el incendio. Además, ha asegurado que el viento "va a ser favorable", ya que no va a cambiar de dirección, y que la bajada de las temperaturas puede ayudar. Sobre otro de los incendios de Huleva, el de Nerva, ha confirmado que se ha declarado como controlado, pero que tiene algunos focos calientes que hay que controlarlos,