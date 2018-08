El desgarrador testimonio de Carlos, víctima del 17-A: “Los que no morimos ese día, estamos muertos en vida”

Carlos es un colombiano que aquel fatídico 17 de agosto salvó su vida por los pelos. Carlos se encontraba justo al lado de uno de los kioskos que fue arrollado por la furgoneta que se llevó por delante a 14 personas en el atentado de Barcelona.

"Me dirigía por La Rambla para enviar un giro con dinero a mis hijas en Colombia, pero no alcancé a llegar. Me detuve dos minutos en el camino cuando escuché un sonido que me recordó al juego de los bolos, la gente se puso a gritar, no entendía nada”. Fue entonces cuando Carlos vio una furgoneta que se le venía encima “me tiré hacia un lado donde estaba uno de los kioskos con la mala fortuna de que chocó contra él y se me vino parte de la estructura encima. Cuando levanté la mirada vi en la gente tirada, muerta”, relata tremendamente emocionado.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA DE 'HERRERA EN COPE'

Recuerda Carlos que su reacción en aquel momento fue protegerse levantando el brazo derecho lo que le provocó una luxación en el codo y en el hombro.

Carlos reconoce que aún hoy en día se encuentra mal. “Voy a terapia psicológica y la movilidad del brazo la tengo limitada. Un forense determinó que tengo entre el 20 y el 25% del brazo perdido. Estuve con terapias unos seis meses pero el brazo no da más, no lo puedo levantar" .

Asegura que desde aquel momento su vida “cambió para mal”. "Tengo dos hijas en Colombia que dependen de mi. Desde aquel día me quedé sin trabajo, con lo del brazo no puedo hacer prácticamente nada”. “Los que no morimos ese día estamos muertos en vida”, lamenta.

“Hoy es un día para estar unidos”

Carlos pide en nombre de las víctimas que no se politicen los actos de homenaje y que no haya conflicto en si está el Rey o el presidente del Gobierno porque insiste en que “hoy es un día para estar unidos”.

Por último, ha criticado la falta de ayudas a las víctimas del terrorismo. Explica que “aunque aporté toda la documentación e informes médicos, el Ministerio reconoció que estaba ahí pero que no fui víctima, lo único que puedo pedir es una indemnización por los daños en el brazo y reclamar una medalla firmada por el Rey. En estos casos deberían hacer algo más”.