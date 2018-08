La psicóloga, y madre, Sonia Esquinas, que, además, es la autora de 'Cómo ayudar a los niños a dormir' y 'No te sientas culpable al educar'. La psicóloga ha participado en 'Herrera en COPE' para tratar uno de los temores de los padres, y es que sus hijos se aburran.

Según Esquinas el problema está en que "educamos desde el corazón y no desde la cabeza, y a veces eso nos coarta". Además, asegura que es bueno que los niños se aburran para que "desarrollen la creatividad", y, aunque tenga una connotación negativa en la sociedad, aburrise "es buenísimo". "Cuando una ostra se aburre cría perlas", ha dicho la psicóloga, quien también ha relacionado la sobredotación con la creatividad, y ha comentado que "un niño con sobredotación tiene una creatividad abismal".

Esquinas ha confirmado que la creatividad se ejercita y que los padres deben dejar que sus hijos se aburran "para que desarrollen la creatividad", y, a partir del estado de aburrimiento, debemos inventarnos cosas para salir de ahí. Según la psicóloga, todo lo que le damos a nuestros hijos está hecho, y con los videojuegos pasa igual, "poco podemos poner de nuestra parte" ha comentado, y ha añadido que no es lo más recomendable y que "están bién para un ratito, nada más". Según Esquinas los padres no deben sentirse culpables cuando los niños se aburren, ya que pretendemos darle todo lo que puedan querer. Pero deben ser los padres los que decidan si darselo, o no, o en qué momento.

En su libro 'Cómo ayudar a los niños a dormir', Esquinas hace una guía práctica para orientar a los padres sobre los pasos que deben seguir para que sus hijos se vayan a la cama sin que sea un problema. Según ha comentado, "un niño que no duerme en calidad y cantidad adecuada puede tener problemas físicos y psicológicos". Y en su otro libro 'No te sientas culpable al educar', intentó hacer un libro ameno para desmontar la culpabilidad que se siente al educar a los hijos.