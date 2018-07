Barbosa: "Lo de derecha acomplejada no va con Casado, que tiene personalidad y las ideas claras"

Son las 8, las 7 en Canarias:

¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de toda la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este viernes 27 de julio. No es por dar envidia, pero algunos españoles estamos ya con la sombrilla en la mano y los niños tirando de la pernera del pantalón pidiendo que le simples la colchoneta. Es lo que tiene el último viernes del mes de julio con agosto ya asomando las orejas. Ese mes de descanso y algún que otro polígono de Carlos Herrera. Ya lo verán.

En todo caso, el que se vaya ahora de vacaciones lo puede hacer tranquilo porque aquí vamos a tener gobierno hasta 2020. Al menos es lo que ha dicho Pedro Sánchez tras las dudas que deslizó su ministra portavoz en caso de demasiado sufrimiento parlamentario. Claro que Sánchez también dijo que iba a presentar la moción de censura para convocar elecciones y ya ven. Así que quien sabe.

Pero vamos, en principio ya estamos todos porque el Partido Popular también ha sacado el coche del taller para volver a la carrera. Habrá que ver si el coche corre o le falta una rueda. La rueda del “sorayismo”que se ha quedado coja en una división que nadie puede ocultar. Ni siquiera Alberto Núñez Feijoo, el presidente gallego que pudo evitar la riña de gatos de haberse presentado y que ahora lo fía todo a que el tiempo, esa herramienta de la política gallega, cure las heridas. Heridas en forma de malestar indisimulado de Soraya Sáenz de Santamaría y su equipo más cercano.

La nueva dirección del PP es una mezcla de gente de confianza de Casado, de “cospedalistas” y de recomendados por Núñez Feijoo, como Marta González que ocupará la Vicesecretaría de comunicación. Y hay también hasta diez “sorayistas” con la incorporación de última hora, por ejemplo, de Cuca Gamarra. Casado se agarra a eso último para asegurar que integración ha habido, aunque los “sorayos” pata negra, por así decirlo, Luis Ayllón, Fátima Báñez o Íñigo de la Serna hayan declinado la oferta, por cierto, para que vean ustedes lo que se puede fiar uno de las quinielas.

Ya lo estábamos contando antes. Decíamos estos días: “Va a ser una secretaria general, mujer y cercana a Cospedal”. Pues al final el secretario general ha sido Teodoro García Egea, un hombre. Pero hombre, hombre, hombre, eh. Campeón del mundo en lanzamiento de hueso de aceituna. Además, ingeniero, melómano, deportista, experto en tecnología y más “pablista” no puede ser porque fue el jefe de campaña de Casado. Es decir, el nuevo presidente del PP ha dejado la intendencia del partido, algo fundamental en caso de que algún día tenga que dedicarse a las cosas del gobierno, a su hombre de mayor confianza. Eso sí, la portavocía del Parlamento ha caído en una mujer cercana a Cospedal como Dolors Montserrat.

El caso es que Casado echa cuentas. De 36 personas que forman la dirección, 20 no son de los que iniciaron el camino conmigo, 10 son del equipo de Cospedal y otros 10 directamente partidarios de Soraya. Así que con ese menú, Casado se ve con la fuerza moral para ponerse firme.

Desde luego, quienes decían que Casado era una cara sonriente que tarde o temprano tendría que pagar las hipotecas de las alianzas y que de la buena retórica a la realidad hay un trecho, tendrán que reconocer que, por lo menos, de momento está demostrando tener personalidad y las ideas claras. Que lo de la derecha acomplejada con él no va. Que tiene claro a qué quiere jugar y que lo va a poner en marcha. Luego ya el tiempo dirá si le sale bien o no.

Lo que está claro es que estamos ante un punto de inflexión en el Partido Popular. Fíjense, un histórico con más vidas que un gato como Javier Arenas ha salido de la dirección y el tiempo dirá si eso que se conoce como el “sorayismo”, que no sabemos si es una especie de “marianismo 2.0” o ese centro derecha pragmático, se convertirá en una corriente interna o quedará invernando hasta nueva orden. Soraya Sáenz de Santamaría se quedará, en principio, si no coge el teléfono para llamar a Casado, como diputada rasa. Y su hombre de confianza, José Luis Ayllón, prometía ser leal a su partido, pero nos reconocía estar dolido y triste en estos micrófonos porque no les han dado ese famoso 43% de la representación que pidieron.

Habrá que seguir cosiendo heridas. Mientras, Mariano Rajoy, por cierto, ya ha conseguido plaza en Madrid como registrador, por lo que no tendrá que seguir trabajando en Santa Pola. Rajoy trabajará en el Paseo de la Castellana, no muy lejos del Congreso de los Diputados donde hoy el Gobierno socialista tiene por delante un día de lo más interesante.

Para empezar, hay que votar el plan de gasto. Ese que cuando llegue el Senado puede quedar vetado por el Partido Popular bloqueando las alegrías de gasto diseñadas por Pedro Sánchez para agradar a los votantes. Pero es que también se producirá la votación decisiva para nombrar a Rosa María Mateo administradora única de Radio Televisión Española.

El Ejecutivo se juega no volver a hacer el ridículo siendo incapaz de sacar adelante la votación y evidenciando su debilidad parlamentaria. Para ello deberá convencer a los 8 diputados del PdeCAT que el miércoles jugaron a unos votamos que sí, a otros nos da la risa y no nos presentamos porque estamos pendientes de lo que podamos sacar.

Bueno, pues de momento lo que ha conseguido Quim Torra es que la famosa comisión bilateral entre el Gobierno de Cataluña se aborde la situación de los presos y el referéndum. Pero, además, con una frase muy llamativa: “Abordar los derechos y libertades en Cataluña en relación a las vías de participación democrática de los ciudadanos catalanes para decidir su futuro”. Un guiño a los soberanistas que se suma a la decisión de permitir la reestructuración de la deuda a corto plazo de las autonomías, principalmente para dar un alivio a Cataluña.

Con todo esto, como decimos, mientras los soberanistas se emocionan pensándose que esto de la participación es autodeterminación y luego va el Gobierno y les dice: “No, no. Esto es un estatuto. Es una cosa no sé qué”. Entre tanto, Sánchez cree que gana tiempo para estar en Moncloa hasta 2020. Con todo esto, como decimos, espera aguantar el presidente que, además, piensa hacerlo montando en el Falcón. Otra cosa que ha querido dejar clara. Pues mira, eso seguro que como explicación es más asumible por los españoles que aquello de “barco como animal acuático”, que la versión de Carmen Calvo era concierto de The Killers igual a “agenda cultural”, aunque no esté en la agenda de Moncloa.

Y se pueden imaginar que hoy al Gobierno le seguirán preguntando: “¿Estáis seguros de qué queréis quitar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla? Ya sabemos que son lesivas para quienes trepan la valla por las bravas. Pero, ¿hay una alternativa verdaderamente eficaz? ¿Estáis seguros que queréis prescindir de las devoluciones en caliente? Hoy en Ceuta amanece un poema. Ese centro de acogida de inmigrantes en el que ya había 600 inmigrantes, que no pueden venir a la península porque los centros de la península están ya que no dan más de sí, se han sumado muchos de los más de 600 inmigrantes que ayer reventaron la frontera dejando heridos a 22 agentes de la Guardia Civil. 132 heridos en total. Utilizaron radiales, cizallas, sprays y mecheros a modo de sopletes y arrojaron cal viva y excrementos a los agentes. Gente desesperada que no se va a quedar quieta en el lado marroquí simplemente porque tú les digas que la ley no se lo permite o que aquí no hay sitio. Y migrantes gritando libertad de forma vehemente mientras Juan Amado, de la Asociación Española de Guardias Civiles, hablaba en 'La linterna' del día tan complicado que tuvieron sus compañeros.

Y otros 50.000 subsaharianos esperando en Marruecos para dar el salto a España. Tenemos un problema tremendo delante. Ni los puedes dejar morir en el mar, ni los puedes borrar con una goma de borrar, como decimos, ni los puedes acoger a todos. El que tenga una solución de verdad, pero de verdad, que levante la mano.