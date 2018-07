Ayllón, sobre la integración en el PP: "No fue bien, es una pena para el partido"

Dentro de unas horas el presidente Partido Popular, Pablo Casado, presentará la nueva estructura orgánica del partido. Casado prometió integrar la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, la otra candidata finalista para presidir el PP, pero ayer por la noche se terminaron las negociaciones ya que el equipo de Soraya no veía justa la representación ofrecida por el presidente. Para hablar de estas negociaciones y de la situación en la que dejan al partido ha hablado en 'Herrera en COPE' Jose Luis Ayllón, uno de los "hombres fuertes" del equipo de Soraya.

Ayllón ha afirmado que la integración "no fue bien", y eso considera que "es una pena para el PP". Ayllón ha confirmado que los nombramientos debían "representar dignamente" una candidatura que obtuvo un 43%, lo cual era bueno "para mostrar que el PP trabajaba desde el primer día para el 100% de los ciudadanos que nos han votado", ha dicho Ayllón. Según Ayllón, por la noche recibió una llamada de Javier Maroto en la que les decía que integraban como secretarios de área a Fátima Báñez e Íñigo de la Serna, lo que según el equipo de Soraya son "puestos de tercera". También ha confirmado que ambos lo han rechazado, ya que ellos pactaron que hubiese una representación que se mostrase en las votaciones.

En cuanto a la incorporación de Soraya, ha afirmado que no era lo importante, ya que "el puesto a ella le daba igual, ella solo quería trabajar por el partido y por el país". Ayllón ha racalcado que no pedian cuotas, sino que se percibiera "una representacion digna", por lo que no tenía que ser el porcentaje exacto, sino que se reflejase la candidatura de Soraya "en el dia a dia del partido", algo que ha considerado que era "bastante razonable".

Desde la candidatura de Casado afirman que hay seis nombres del equipo de Soraya en la lista, de estos nombres, Ayllón ha asegurado que algunos "no han estado en la candidatura". Ayllón también ha querido remarcar que no es la fórmula que hablaron por la mañana, "pero es legítimo", según ha comentado, el equipo de Casado no tenía porque hablar con Soraya, o enviar a otra gente a hablar con otras personas. La fórmula que afirma que negociaron "incluía una representación general", pero como no resultaba "llamaron a la gente directamente" para incorporarlas a la ejecutiva.

Ayllón ha asegurado que siempre ha apostado porque el Partido Popular "trabaje siempre en la misma dirección", y, asegura, "había una fórmula para que trabajase al 100%", ya que al persidente "le ha votado el 57%". Según Ayllón se habían dado unas condiciones para que se hiciesen las cosas de otra manera, y cree que "hemos perdido una oportunidad para mostrar a la sociedad que el PP se toma esto en serio". Ayllón también ha reconocido que ha trabajado con muchas personas y que ha dedicado mucho tiempo a esto, y ha afirmado que nunca ha visto una directiva de esta manera.

En cuanto a si existen diferencias con el PP de Mariano Rajoy, Ayllón ha afirmado que hay que esperar a ver "cómo se va manejando la dirección del partido", pero ha reconcido que "por encima de las opiniones personales", lo que le desea es lo mejor a su partido. Sobre el partido, Ayllón ha asegurado que "es el mejor de España", y que el trabaja por el partido y el partido por por los españoles, y ha dicho que él se afilió a ese partido y que no se le verá en otro.

Ayllón también ha reconocido que ha dado un consejo al equipo de Casado. Ayllón ha reconocido que cuando le llamó Maroto le recomendó que el secretario general fuera "una persona con la mayor sintonía con el presidente", ya que, en su opinión, "es lo principal para que no parezca que haya dos cabezas dentro del partido". Y cuando le han preguntado sobre la decisión de la anterior secretaria, María Dolores de Cospedal, de apoyar a Casado, cuando una derrota de Soraya "suponía una derrota de Rajoy", Ayllón ha comentado que durante el congreso parecía que había gente que actuaba "en contra de alguien, en vez de a favor de algo" para ganar. Y ha querido destacar que el legado de Rajoy en España y en el partido "es difícil de mejorar en el futuro, diga lo que diga cualquier persona".