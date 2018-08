El aviso de Herrera a Agustín Bravo y Antonio Herráiz: "No os despistéis que me entero de todo lo que hacéis"

Carlos Herrera sigue aprovechando su verano para visitar los polígonos industriales de toda España y eligiendo los más llamativos para hablar sobre ellos en sus próximas apariciones en 'Herrera en COPE'. Desde que visitara a finales del mes de julio la empresa “Grasa Mar” desde el polígono industrial “El Establet”, hablando del engrase y la lubricación, el comunicador sigue explorando nuevos lugares y así se lo ha hecho saber en una nota de voz enviada a Agustín Bravo y Antonio Herráiz, que le sustituyen al frente del programa mientras acomete su misión.

"Estoy en Cuevas del Almanzora, inspeccionando polígonos. Vengo desde Malgrat de Mar, con paradas estratégicas en polígonos de Benicássim, Aspe (Alicante), La Unión (Murcia), Cuevas (Almería) y dentro de poco otros más cercanos", ha contado este lunes. "He encontrado grandes cosas que iré contando esta semana, cuando me asomaré de nuevo a la antena. Seguiré aquí en los polígonos de España en homenaje a la laboriosidad de aquellos que no quieren pasar el verano necesariamente en una playa y están dedicando todo su esfuerzo a crecer el PIB de nuestro país", ha añadido.

Por último, Herrera ha querido dejar un recado para Agustín Bravo y Antonio Herráiz. "Os escucho todos los días, no se me despisten que cualquier cosa que hagáis me entero", ha dicho con humor a sus sustitutos al frente de 'Herrera en COPE'.

La buena noticia que esta semana Carlos Herrera volverá a la antena para, además de repasar la actualidad informativa, contarnos los detalles del polígono desde el cual emitirá en directo el programa. ¡Y los oyentes de COPE no se lo pueden perder!