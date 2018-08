Arrimadas exige a Sánchez que "no mire para otro lado" y que no permita ataques al Rey

Inés Arrimadas ha demandado en 'Herrera en COPE' la convocatoria de elecciones además de reconcer que "el señor Sánchez debe su sillón en Moncloa a los separatistas y por eso está mirando para otro lado ante estos graves ataques". La dirigente de Ciudadanos en Cataluña ha denunciado que Pedro Sánchez conoce la situación, pero como su Gobierno depende de los nacionalistas, "prefiere estar en Moncloa unos meses".

Inés Arrimadas ha admitido que los separatistas van a aprovechar el acto "para desacreditar al Rey y para intentar insultar" ya que los propios dirigentes nacionalistas han exteriorizado ese deseo declarando persona "non grata" al Rey en Cataluña y en este próximo acto. Para Arrimadas, "el Rey no tiene que pedir permiso a nadie y, mucho menos a un señor con tésis racistas". Para la líder de Cs, Pedro Sánchez ha roto el pacto que tenían los constitucionalistas y, por ello, facilita el "avance de los ataques de los nacionalistas" por el mero hecho de "repartirse el botín del Gobierno, porque no han dejado de enchufar a sus amigos desde que han llegado".

Para Arrimadas, "el nacionalismo está muy malentonado porque no van a conseguir su objetivo, pero siguen violando los derechos de los catalanes", por ello, ha exigido al Gobierno de España una reacción ante los ataques que se producen en Cataluña y espera que si pasa algo este viernes "Sánchez no siga diciendo que esto es normal".

Sobre las acusaciones de la diputada de la CUP Natalia Sánchez hacia su persona, en las que se aseguraba que era la responsable de las agresiones contra independentistas, señala que “no me interesa lo que digan grupos que prefieren estar con los verdugos y no con las víctimas. Hay millones de catalanes que nos sentimos desamparados por la Generalitat. Ellos son los que no aceptan a los que piensan distinto”. Por último Inés Arrimadas ha pedido que a Sánchez que se convoquen elecciones y que “no se equivoque de adversario. El Gobierno tiene que ser fuerte para luchar contra el nacionalismo que tanto daño ha hecho”.