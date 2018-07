Alcalde de Villar de Cañas: "Page se opone al ATC para agradar a Podemos mientras le pagamos a Francia 74.000 euros diarios"

Más de 74.000 euros diarios es lo que le cuesta a España almacenar en Francia los residuos radiactivos de la central nuclear de Vandellós I. Una cantidad que seguirá pagando porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido paralizar la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de la localidad conquense de Villar de Cañas. Para conocer el sentir del municipio, este jueves ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' su alcalde, José María Sáiz, que ha señalado que “el Consejo Nuclear iba a dar la licencia de construcción, pero como el señor Emiliano García-Page está con los de Podemos” no quiere está inversión de “1.000 millones de euros”.

Sáiz ha señalado que “el ATC está más que demostrado que no tiene ningún problema ni para la salud ni para el medio ambiente” porque es un “simple almacén de hormigón”, por lo que fruto de la decisión del presidente la comarca va a seguir perdiendo "6 millones de euros anuales”.

El alcalde ha recordado que en 2004 se votó por unanimidad en el Congreso de los Diputados, ”hasta los grupos ecologistas”, el ATC de Villar de Cañas. Y ha señalado que si la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quiere cerrar las centrales nucleares, tiene que hacer el ATC “porque es lo único que garantiza su desmantelamiento”.

José María Sáiz ha reconocido que el proceso para construir el ATC ha estado plagado de irregularidades. “Yo ya más no puedo hacer. Todo lo que se me va atravesando del ATC me lo voy quitando legalmente”, ha dicho el regidor de este municipio de 500 habitantes.