Ante la creciente llegada de inmigrantes a las costas del sur de España, ha participado en 'Herrera en COPE' el alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz Giráldez, para comentar como hace frente su localidad a este fenómeno que está en aumento y que les afecta muy de cerca.

Ante la imagen de inmigrantes llegando a las costas de Tarifa mientras que los turistas toman el sol en la costa, Ruiz Giralde ha destacado que esa imagen se da porque los equipos de salvamento marítimo no han podido hacer el rescate en el mar, ya que tienen mucho trabajo. Pero también ha querido resaltar una imagen que considera "igual de potente", que es cuando llegan al puerto los inmigrantes rescatados por la Cruz Roja y, a la vez, un ferry de gente que llega de vacaciones. También ha querido dejar claro que este incremento de la llegada de inmigrantes no lo quiere relacionar con el efecto llamada, sino que ha confirmado que desde hace año y medio muchas asociaciones les habían avisado que "esto podía pasar".

En cuanto a la llegada de una posible solución, sí que ha dicho que ahora "se está poniendo una iniciativa sobre la mesa", y ha reconocido que los ayuntamientos están siendo muy solidarios. Pero también ha querido dejar claro que no es un problema de una comunidad autónoma o de un país, sino que "es un problema más global". Según ha reconocido Ruiz Giráldez, este problema "se tiene que atajar en el origen" con políticas de cooperación internacional que ayuden a los países de origen. El alcalde de Tarifa ha reconocido que son los pequeños municipios los primeros en "enfrentarse al problema". Ruiz Giráldez ha reconocido que en cuanto les avisan abren alguna instalación para que no se queden en las playas o en los puertos y refuerzan el personal de limpieza para esa instalación y el personal sanitario en centros de salud.

Este fenómeno "no es nuevo" para la gente de Tarifa, según su alcalde, "la población está acostumbrada y se han volcado como voluntarios". Ruiz Giráldez ha afirmado que está "muy orgulloso" de sus vecinos, ya que "son muy solidarios y saben que hay que ayudar, porque (los inmigrantes) no lo hacen por capricho", y afirma que "cuentan historias desgarradoras". También ha reconocido que si no ayudase los vecinos se lo recriminarían, ya que "lo llevan haciendo toda la vida", y ha afirmado que no pueden fomentar "el discurso del miedo".