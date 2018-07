Alberto Aguilar, el padre de Patricia, la joven de Elche captada por un gurú que decía ser el Príncipe Gurdjieff que iba a repoblar el mundo tras el apocalipsis, ha sañalado este lunes en 'Herrera en COPE' que su estado es “de felicidad absoluta” ya que podrá volver a ver a su hija. No obstante, ha dicho que Patricia está “secuestrada psicológicamente”, si bien ya está recibiendo ayuda médica que le permita recuperarse.

“Tengo el temor de que no quiere verme porque este hombre la habrá estado aleccionando para que me vea como a un demonio y al resto de la sociedad como a borrregos”, ha manifestado, aunque confía en que cuando se “rompa” vuelvan a ella todos los recuerdos de su familia.

Aguilar ha señalado que la última vez que habló con su hija fue hace un año y tres meses. En esa ocasión lo llamó para pedirle dinero. Fue un “momento de tensión” porque detrás de esa petición se escondía “un chantaje psicológico” y él había recibido instrucciones para que no acudiera en su ayuda. De igual modo, ha dicho que no sospechó que su hija estuviera siendo captada.

Preguntado por cuándo regresarán a España tanto Patricia como su bebé, Aguilar ha manifestado que no lo sabe con exactitud ya que depende del Ministerio de la Mujer, si bien ha asegurado que no abandonará Perú hasta que no regrese con las dos a España.

El padre de Patricia ha señalado que su hija vivía en condiciones “infrahumanas” en una “especie de choza”. No tenerla consigo lo ha llevado a abandonar su vida y su trabajo para acudir en su búsqueda. “A mí me importa poco el coste económico, lo que me importa es tener a Patricia y al bebé en Elche”, ha asegurado.

Alberto Aguilar ha querido mostrarle su agradecimiento a los técnicos que lo ayudaron a dar con el paradero de su hija. Según ha dicho, son sus “héroes” debido a su eficacia pese a “los pocos medios” de los que disponen. De haber tardado más en encontrarla, ahora podría estar lamentando su pérdida o la del bebé, ha dicho.

