Juegos en el agua, acoso escolar y lenguaje positivo en 'Hablar en familia'

En este programa de Julio te proponemos diferentes temas para poder seguir hablando en familia y sobretodo educando a la vez que disfrutamos. Por eso esta vez los temas pasan por fomentar el juego en el agua de manera segura. Sabemos que para los niños la temporada de piscina se convierte en una válvula de escape y ¡ni que decir para nosotros!. Hablamos de las bondades del agua para los niños pero también para los mayores. Sus beneficios son innumerables y disfrutar del ocio y el deporte es lo mejor que podemos hacer. No te pierdas los consejos de Miguel Brizuela, es entrenador deportivo, profesor de natación y experto socorrista. Nos cuenta todas las claves para que el agua y la diversión estén aseguradas.

En verano no hay clase, pero hay campamentos, ha convivencia con otros niños y a veces se repiten los capítulos de acoso escolar. Creemos que trabajar la prevención durante el verano puede resultar fundamental de cara al próximo año. Por eso abordamos cómo identificar el acoso y sobretodo cómo ponerle remedio. Para ello contamos con dos grandes expertos. Jose María Avilés es uno de los principales expertos en España en acoso, y nos contaba que ya no es momento de sensibilizar, sino de ponernos a actuar. Carmen Cabestany trabaja desde la Asociación 'No al acoso escolar' para prevenir y resolver estos problemas desde el colegio, desde la familia y en general involucrando a toda la sociedad.

La importancia del lenguaje positivo en la educación puede hacer cambiar el esquema mental por completo. Algunos problemas se diluyen utilizando las palabras correctas. Luis Castellanos es pensador y pionero en la investigación del lenguaje positivo, y cómo influye ese lenguaje en el cerebro y la mente. Acaba de publicar Educar en lenguaje positivo: el poder las palabras habitadas de la editorial Paidós. Con él vamos a elegir las palabras para que relacionarnos en familia pueda resultar mucho más fácil.

Todo esto a golpe de click